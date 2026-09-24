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Архівні документи поставили під сумнів алібі Гітлера у справі про загадкову смерть його племінниці

Київ • УНН

 • 2476 перегляди

Архівні записи вказують, що тіло Гелі Раубаль знайшли 18 вересня 1931 року, а не 19-го. Це ставить під сумнів алібі Гітлера.

Архівні документи поставили під сумнів алібі Гітлера у справі про загадкову смерть його племінниці
Фото: Гелі Раубаль і Адольф Гітлер

Архівні документи можуть змінити уявлення про обставини загадкової смерті у 1931 році племінниці Адольфа Гітлера Гелі Раубаль, з якою його, ймовірно, пов’язували не лише кровно-родинні стосунки. Нові факти свідчать про те, що її тіло виявили на добу раніше, ніж зазначено у поліцейському звіті. Це ставить під сумнів колишнє алібі Гітлера. Про це повідомляє Der Spiegel, пише УНН.

Деталі

23-річну Ангелу Марію Раубаль, яку називали Гелі, знайшли застреленою у квартирі Гітлера на Принцрегентенплац (Prinzregentenplatz) у Мюнхені. Раніше вважалося, що тіло виявили 19 вересня 1931 року.

Гелі була донькою зведеної сестри Гітлера Ангели Раубаль. У 1927 році Гелі переїхала з Відня до Мюнхена й деякий час вивчала медицину. У 1929 році вона оселилася у квартирі Гітлера, який фінансово її підтримував.

Поліція дійшла висновку, що молода жінка наклала на себе руки з пістолета, який належав Гітлеру. Обставини смерті Раубаль та її стосунки з Гітлером згодом стали предметом численних версій і суперечок.

Підозри щодо причетності Гітлера

21 вересня 1931 року соціал-демократична газета Münchener Post, яка різко критикувала нацистів, опублікувала статтю під заголовком "Загадкова справа". Її цифрова копія зберігається в Баварській державній бібліотеці. Видання стверджувало, що 18 вересня між Гітлером та його племінницею сталася бурхлива сварка через її намір поїхати до Відня та заручитися. За версією газети, Гітлер був проти цієї поїздки й після конфлікту залишив квартиру.

Газета також повідомляла з посиланням на власні джерела, що після виявлення тіла у Раубаль нібито був зламаний ніс та інші тілесні ушкодження. Крім того, Münchener Post стверджувала, що представники керівництва НСДАП після її смерті обговорювали у штаб-квартирі партії, яку версію події представити громадськості, і вирішили пояснити самогубство переживаннями Раубаль через її невдалу музичну кар’єру.

Гітлер вимагав від газети опублікувати офіційне спростування. У ньому він заперечував і сварку, і те, що перешкоджав поїздці Раубаль до Відня або її передбачуваним заручинам. Він стверджував, що племінниця збиралася до Відня, щоб ще раз проконсультуватися зі спеціалістом щодо своїх вокальних здібностей. Спростування було опубліковане Münchener Post 22 вересня.

Після публікацій поліція вимагала повторного огляду тіла, але підозри журналістів щодо переломів і травм загиблої не підтвердилися.

Що розкрили архівні документи

Історик Харальд Занднер знайшов нові документи в Державному архіві Мюнхена та міському архіві. Як пише видання, у записі реєстру смертей мюнхенського РАЦСу зазначено, що тіло Раубаль було виявлено у квартирі на Принцрегентенплац у п’ятницю, 18 вересня 1931 року, о 10:15. На цю ж дату вказують два знайдені Занднером записи про смерть.

Це суперечить поліцейському звіту, на якому ґрунтувалася загальноприйнята версія подій. Згідно з ним, Гітлер у другій половині дня 18 вересня виїхав із Мюнхена до Нюрнберга. Після його від’їзду Раубаль нібито застрелилася, а її тіло управитель будинку Георг Вінтер виявив лише вранці 19 вересня.

Якщо запис у реєстрі правильний, тіло Раубаль виявили приблизно на добу раніше, ніж зазначено в поліцейському звіті. Тому попередня хронологія подій, яка забезпечувала Гітлеру алібі на момент виявлення тіла, опиняється під питанням.

Повного розтину тіла Раубаль не проводили. 21 вересня прокуратура дозволила поховання, після чого тіло перевезли до Відня. Чому відомості в поліцейському звіті та знайдених документах розходяться, наразі не встановлено. Занднер припускає, що йдеться про спробу приховати реальні обставини події, однак доказів навмисної фальсифікації документів немає. Водночас нові документи самі по собі не свідчать про те, що Раубаль була вбита або що Гітлер мав стосунок до її смерті.

Киянка намагалася вивезти до Німеччини листівки 1930-х років із Гітлером10.05.26, 16:48 • 13333 перегляди

Ольга Розгон

Світ
Der Spiegel
Відень
Мюнхен