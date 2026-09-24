Архивные документы поставили под сомнение алиби Гитлера по делу о загадочной смерти его племянницы

Фото: Гели Раубаль и Адольф Гитлер

Архивные документы могут изменить представление об обстоятельствах загадочной смерти в 1931 году племянницы Адольфа Гитлера Гели Раубаль, с которой его, вероятно, связывали не только кровные родственные отношения. Новые факты свидетельствуют о том, что ее тело обнаружили на сутки раньше, чем указано в полицейском отчете. Это ставит под сомнение прежнее алиби Гитлера. Об этом сообщает Der Spiegel, пишет УНН.

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23-летнюю Ангелу Марию Раубаль, которую называли Гели, нашли застреленной в квартире Гитлера на Принцрегентенплац (Prinzregentenplatz) в Мюнхене. Ранее считалось, что тело обнаружили 19 сентября 1931 года.

Гели была дочерью сводной сестры Гитлера Ангелы Раубаль. В 1927 году Гели переехала из Вены в Мюнхен и некоторое время изучала медицину. В 1929 году она поселилась в квартире Гитлера, который оказывал ей финансовую поддержку.

Полиция пришла к выводу, что молодая женщина покончила с собой из пистолета, принадлежавшего Гитлеру. Обстоятельства смерти Раубаль и ее отношения с Гитлером впоследствии стали предметом многочисленных версий и споров.

Подозрения в причастности Гитлера

21 сентября 1931 года социал-демократическая газета Münchener Post, резко критиковавшая нацистов, опубликовала статью под заголовком "Загадочное дело". Ее цифровая копия хранится в Баварской государственной библиотеке. Издание утверждало, что 18 сентября между Гитлером и его племянницей произошла бурная ссора из-за ее намерения поехать в Вену и обручиться. По версии газеты, Гитлер был против этой поездки и после конфликта покинул квартиру.

Газета также сообщала со ссылкой на собственные источники, что после обнаружения тела у Раубаль якобы был сломан нос и имелись другие телесные повреждения. Кроме того, Münchener Post утверждала, что представители руководства НСДАП после ее смерти обсуждали в штаб-квартире партии, какую версию события представить общественности, и решили объяснить самоубийство переживаниями Раубаль из-за ее неудачной музыкальной карьеры.

Гитлер потребовал от газеты опубликовать официальное опровержение. В нем он отрицал и ссору, и то, что препятствовал поездке Раубаль в Вену или ее предполагаемой помолвке. Он утверждал, что племянница собиралась в Вену, чтобы еще раз проконсультироваться со специалистом относительно своих вокальных способностей. Опровержение было опубликовано Münchener Post 22 сентября.

После публикаций полиция потребовала повторного осмотра тела, однако подозрения журналистов относительно переломов и травм погибшей не подтвердились.

Что раскрыли архивные документы

Историк Харальд Занднер нашел новые документы в Государственном архиве Мюнхена и городском архиве. Как пишет издание, в записи реестра смертей мюнхенского ЗАГСа указано, что тело Раубаль было обнаружено в квартире на Принцрегентенплац в пятницу, 18 сентября 1931 года, в 10:15. На эту же дату указывают две найденные Занднером записи о смерти.

Это противоречит полицейскому отчету, на котором основывалась общепринятая версия событий. Согласно ему, Гитлер во второй половине дня 18 сентября выехал из Мюнхена в Нюрнберг. После его отъезда Раубаль якобы застрелилась, а ее тело управляющий домом Георг Винтер обнаружил лишь утром 19 сентября.

Если запись в реестре верна, тело Раубаль обнаружили примерно на сутки раньше, чем указано в полицейском отчете. Поэтому прежняя хронология событий, обеспечивавшая Гитлеру алиби на момент обнаружения тела, оказывается под вопросом.

Полного вскрытия тела Раубаль не проводили. 21 сентября прокуратура разрешила похороны, после чего тело перевезли в Вену. Почему сведения в полицейском отчете и найденных документах расходятся, пока не установлено. Занднер предполагает, что речь идет о попытке скрыть реальные обстоятельства произошедшего, однако доказательств преднамеренной фальсификации документов нет. В то же время новые документы сами по себе не свидетельствуют о том, что Раубаль была убита или что Гитлер имел отношение к ее смерти.

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