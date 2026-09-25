“Манчестер Сіті” визнали винним у фінансових махінаціях - ЗМІ
Київ • УНН
Клуб визнали винним майже за всіма звинуваченнями Прем’єр-ліги. Санкції ще не визначили, "Сіті" очікує на апеляцію.
Англійський "Манчестер Сіті" визнали винним майже за всіма пунктами обвинувачення в порушенні фінансових правил Англійської Прем’єр-ліги. Про це повідомляє The Athletic, передає УНН.
"Манчестер Сіті" визнано винним за майже всіма звинуваченнями, пов’язаними з порушеннями фінансових правил Прем’єр-ліги. Рішення щодо санкцій ще не ухвалено, усі варіанти залишаються відкритими, і очікується, що "Сіті" подасть апеляцію
За інформацією джерел, обізнаних у цій справі, "Сіті" визнано винним за всіма 115 звинуваченнями, крім одного.
Представник "Манчестер Сіті" заявив виданню The Athletic: "Процес у Прем’єр-лізі триває, залишаються важливі етапи, які мають бути завершені, і все це відбувається в умовах суворої конфіденційності. Тому позиція ФК "Манчестер Сіті" залишається незмінною відповідно до заяви клубу від лютого 2023 року.
Перші звинувачення проти клубу були висунуті в лютому 2023 року за підсумками чотирирічного розслідування.
Протягом восьми років клуб сумлінно дотримувався належних процедур, виходячи з того, що правління та виконавчий комітет Прем’єр-ліги діятимуть як незалежний, неупереджений і справедливий регулятор, вільний від партійного впливу
"Містянам" були висунуті звинувачення за підсумками розслідування щодо ймовірних порушень у період з 2009 по 2018 рік, і справа була передана до незалежної комісії для винесення рішення щодо цих звинувачень. Розслідування розпочалося після того, як у листопаді 2018 року німецька газета "Der Spiegel" опублікувала викрадені фінансові документи клубу "Манчестер Сіті".
Клуб звинуватили в Прем'єр-лізі в ненаданні точної фінансової інформації та даних про виплати гравцям і тренерам, а також у порушенні правил фінансового fair play (FFP) УЄФА та власних правил ліги щодо прибутковості та стійкості (PSR). Клуб завжди заперечував ці звинувачення.
Серед санкцій, які можуть бути застосовані до "містян": зняття від 40 до 60 очок, штраф та обмеження на реєстрацію гравців, виключення з елітного дивізіону, позбавлення титулів чемпіона.
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