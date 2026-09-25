“Манчестер Сіті” визнали винним у фінансових махінаціях - ЗМІ

$44.970.1251.120.06
ukenru
Ексклюзив
14:44 • 3262 перегляди
Після затяжної паузи суд продовжив розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex
14:29 • 6468 перегляди
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto
13:50 • 10208 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель
13:17 • 8612 перегляди
"Погана новина для росії" - ЄС погодив виділення Україні €6,6 млрд на військову підтримку
12:34 • 10764 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи
12:16 • 13145 перегляди
Ворог атакував безпілотником офісну будівлю в Києві: на парковці виявили трьох загиблих, ще 7 людей постраждалиPhotoVideo
11:12 • 14261 перегляди
Україна вдарила по НПЗ у Пермі та Новошахтинську, «Завод Іскра» і російських радіолокаційних станціях - ЗеленськийPhotoVideo
25 вересня, 08:48 • 15591 перегляди
Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot, Трамп підтвердив своє рішення - Зеленський
25 вересня, 08:46 • 19684 перегляди
Доля 56 українців через місяць після повені в Непалі досі невідома - що кажуть у МЗС
25 вересня, 08:03 • 20770 перегляди
"Абсолютно звірячий і хворий удар" - Зеленський після атаки рф у Києві попередив про ризики з боку росії до зимиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.2м/с
55%
754мм
Популярнi новини
Київ та область продовжує атакувати росія - вранці дрон влучив у багатоповерхівку на ПечерськуPhotoVideo25 вересня, 05:35 • 31292 перегляди
Трамп і Сі Цзіньпін обговорили війну рф проти України25 вересня, 05:52 • 24851 перегляди
Російський удар по Києву забрав життя дитини, більшає пораненихPhotoVideo25 вересня, 06:17 • 10482 перегляди
Одещина зазнала серії масованих ударів рф - зачепило поштовий термінал, Румунія піднімала F-16PhotoVideo25 вересня, 06:52 • 14455 перегляди
Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і СіPhotoVideo25 вересня, 07:16 • 25019 перегляди
Публікації
У Києві прощаються з Миколою Карпюком: колишній політв’язень кремля загинув на Запорізькому напрямкуPhoto14:29 • 6428 перегляди
Паливний запас без ризику - як правильно, де та у чому зберігати бензин і дизель 13:50 • 10191 перегляди
Прогнозуватиме дії противника - що відомо про ШІ-платформу SPECTR, яку тестують українські бойові підрозділи12:34 • 10755 перегляди
Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
24 вересня, 12:41 • 60243 перегляди
рф хоче провести операцію, аналогічну українській “Павутині”, проти трьох країн Європи - ЗМІ24 вересня, 12:30 • 55638 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Сем Альтман
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Литва
Польща
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт випустила Encore до свого хітового альбому ShowgirlVideo14:09 • 2090 перегляди
Кейт Мосс повторила свій культовий образ із Glastonbury через 21 рікPhoto12:40 • 8240 перегляди
Глави SpaceX, Apple, Nvidia та ШІ-гігантів приєдналися до вечері Трампа і СіPhotoVideo25 вересня, 07:16 • 25144 перегляди
Усик кардинально змінив імідж перед річницею весілляVideo24 вересня, 20:00 • 28732 перегляди
Мені потрібно було мати півзахисника, який добре розвинений фізично - Мальдера про виклик дебютанта Варфоломєєва24 вересня, 17:41 • 28477 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Свіфт
Опалення
Фільм

“Манчестер Сіті” визнали винним у фінансових махінаціях - ЗМІ

Київ • УНН

 • 372 перегляди

Клуб визнали винним майже за всіма звинуваченнями Прем’єр-ліги. Санкції ще не визначили, "Сіті" очікує на апеляцію.

“Манчестер Сіті” визнали винним у фінансових махінаціях - ЗМІ
Фото: REUTERS/Phil Noble

Англійський "Манчестер Сіті" визнали винним майже за всіма пунктами обвинувачення в порушенні фінансових правил Англійської Прем’єр-ліги. Про це повідомляє The Athletic, передає УНН.

"Манчестер Сіті" визнано винним за майже всіма звинуваченнями, пов’язаними з порушеннями фінансових правил Прем’єр-ліги. Рішення щодо санкцій ще не ухвалено, усі варіанти залишаються відкритими, і очікується, що "Сіті" подасть апеляцію 

- пише видання. 

За інформацією джерел, обізнаних у цій справі, "Сіті" визнано винним за всіма 115 звинуваченнями, крім одного. 

Представник "Манчестер Сіті" заявив виданню The Athletic: "Процес у Прем’єр-лізі триває, залишаються важливі етапи, які мають бути завершені, і все це відбувається в умовах суворої конфіденційності. Тому позиція ФК "Манчестер Сіті" залишається незмінною відповідно до заяви клубу від лютого 2023 року.

Перші звинувачення проти клубу були висунуті в лютому 2023 року за підсумками чотирирічного розслідування.

Протягом восьми років клуб сумлінно дотримувався належних процедур, виходячи з того, що правління та виконавчий комітет Прем’єр-ліги діятимуть як незалежний, неупереджений і справедливий регулятор, вільний від партійного впливу 

- йшлося у заяві клубу. 

"Містянам" були висунуті звинувачення за підсумками розслідування щодо ймовірних порушень у період з 2009 по 2018 рік, і справа була передана до незалежної комісії для винесення рішення щодо цих звинувачень. Розслідування розпочалося після того, як у листопаді 2018 року німецька газета "Der Spiegel" опублікувала викрадені фінансові документи клубу "Манчестер Сіті".

Клуб звинуватили в Прем'єр-лізі в ненаданні точної фінансової інформації та даних про виплати гравцям і тренерам, а також у порушенні правил фінансового fair play (FFP) УЄФА та власних правил ліги щодо прибутковості та стійкості (PSR). Клуб завжди заперечував ці звинувачення.

Серед санкцій, які можуть бути застосовані до "містян": зняття від 40 до 60 очок, штраф та обмеження на реєстрацію гравців, виключення з елітного дивізіону, позбавлення титулів чемпіона.

Завдали 26,5 млн гривень збитків - топпосадовців УАФ судитимуть за фінансову схему23.04.26, 13:19 • 2499 переглядiв

Павло Башинський

СпортСвіт
УЄФА
Der Spiegel