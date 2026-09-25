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«Манчестер Сити» признали виновным в финансовых махинациях — СМИ

Киев • УНН

 • 1548 просмотра

Клуб признали виновным почти по всем обвинениям Премьер-лиги. Санкции ещё не определены, «Сити» ожидает апелляции.

«Манчестер Сити» признали виновным в финансовых махинациях — СМИ
Фото: REUTERS/Phil Noble

Английский «Манчестер Сити» признали виновным почти по всем пунктам обвинения в нарушении финансовых правил Английской Премьер-лиги. Об этом сообщает The Athletic, передает УНН.

«Манчестер Сити» признан виновным почти по всем обвинениям, связанным с нарушениями финансовых правил Премьер-лиги. Решение относительно санкций еще не принято, все варианты остаются открытыми, и ожидается, что «Сити» подаст апелляцию 

- пишет издание. 

По информации источников, осведомленных об этом деле, «Сити» признан виновным по всем 115 обвинениям, кроме одного. 

Представитель «Манчестер Сити» заявил изданию The Athletic: «Процесс в Премьер-лиге продолжается, остаются важные этапы, которые должны быть завершены, и все это происходит в условиях строгой конфиденциальности. Поэтому позиция ФК «Манчестер Сити» остается неизменной в соответствии с заявлением клуба от февраля 2023 года.

Первые обвинения против клуба были выдвинуты в феврале 2023 года по итогам четырехлетнего расследования.

На протяжении восьми лет клуб добросовестно соблюдал надлежащие процедуры, исходя из того, что правление и исполнительный комитет Премьер-лиги будут действовать как независимый, беспристрастный и справедливый регулятор, свободный от партийного влияния 

- говорилось в заявлении клуба. 

«Горожанам» были предъявлены обвинения по итогам расследования предполагаемых нарушений в период с 2009 по 2018 год, и дело было передано в независимую комиссию для вынесения решения по этим обвинениям. Расследование началось после того, как в ноябре 2018 года немецкая газета «Der Spiegel» опубликовала украденные финансовые документы клуба «Манчестер Сити».

Клуб обвинили в Премьер-лиге в непредоставлении точной финансовой информации и данных о выплатах игрокам и тренерам, а также в нарушении правил финансового fair play (FFP) УЕФА и собственных правил лиги относительно прибыльности и устойчивости (PSR). Клуб всегда отрицал эти обвинения.

Среди санкций, которые могут быть применены к «горожанам»: снятие от 40 до 60 очков, штраф и ограничение на регистрацию игроков, исключение из элитного дивизиона, лишение чемпионских титулов.

Нанесли 26,5 млн гривен убытков - топ-чиновников УАФ будут судить за финансовую схему23.04.26, 13:19 • 2499 просмотров

Павел Башинский

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