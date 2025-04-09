Матс Хуммельс, чемпион мира 2014 года и защитник «Ромы», объявил о завершении карьеры после этого сезона. 36-летний игрок эмоционально поделился этой новостью в соцсетях.
Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на возвращение россии в футбол. В УЕФА и УАФ выступают против - из-за продолжающейся агрессии рф против Украины.
В Украинской ассоциации футбола осудили слова Александра Поворознюка о том, что с красивыми девушками надо делать что-то другое, а не играть в футбол. УАФ обратилась в Комитет этики.
Великобритания имеет все шансы принять женский чемпионат мира по футболу в 2035 году. Это будет первый чемпионат мира с 1966 года, который пройдет на Британских островах.
Футбольный клуб "Реал Мадрид" встретится с "Барселоной" в финале Кубка Испании на стадионе Ла Картуха. Это будет восьмой финал между этими командами.
Украинская молодежная сборная не получила вовремя британские визы. УЕФА отказал в переносе матча из-за плотного графика, результат определит регламент.
Тренера "Реала" обвиняют в неуплате 1 миллиона евро налога с зарплаты в период с 2013 по 2015 годы. Прокуратура требует для него почти 5 лет тюрьмы и штраф в 3,2 млн евро.
В полуфинале Кубка Испании "Реал Мадрид" с Луниным в составе обошел "Реал Сосьедад". Украинец провел на поле весь матч, пропустив 4 мяча.
УЕФА открыл дело против четырех игроков "Реала" из-за их неподобающего поведения во время матча Лиги Чемпионов против "Атлетико". Рассматриваются жесты Рюдигера и действия Мбаппе.
Зеппа Блаттера и Мишеля Платини оправдали швейцарским судом по делу о коррупции. Их обвиняли в мошенничестве и присвоении 2,26 млн долларов денег ФИФА в 2011 году.
23 марта Украина сыграет с Бельгией ответный матч плей-офф Лиги наций. Победа откроет путь в дивизион А и улучшит позиции при жеребьевке отбора на Евро-2028.
Сергей Ребров заявил, что украинская сборная значительно улучшила игру после перерыва в матче против Бельгии. Он также выразил надежду на быстрое восстановление травмированных Конопли и Сыча.
У форварда сборной Украины Артема Довбика выявлена инфекция, поэтому его участие в игре против Бельгии под вопросом. Также команду покинул Таловеров из-за травмы.
Летом 2025 года сборная Украины примет участие в товарищеском турнире четырех наций в Канаде. Соперниками станут сборные Канады, Новой Зеландии и Кот-д’Ивуара.
Футболисты сборной Украины отправились в Испанию через Польшу для подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии. К тренировкам привлечены также юниоры.
"Кривбасс" - "Шахтер“ доиграют 16 апреля, а „Ингулец“ - „Заря“ - 30 апреля. Оба матча начнутся в 15:30 и были прерваны из-за воздушных тревог при счетах 0:1 и 1:0 соответственно.
Молодежная сборная Украины попала в группу H квалификации Евро-2027 (U-21). Соперниками стали Хорватия, Венгрия, Турция и Литва.
Эрлинг Холанд продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2034 года. По новому соглашению норвежец будет получать 500 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.
Илья Забарный не хочет переходить в «ПСЖ» из-за присутствия российского вратаря Матвея Сафонова. Французский клуб может продать Сафонова, чтобы приобрести украинского защитника.
ФИФА ответила на письмо УАФ относительно показа карты Украины без Крыма на жеребьевке ЧМ-2026. Организация признала ошибку, объяснила ее действия стороннего подрядчика и пообещала не допускать подобного в дальнейшем.
FIFA отреагировала на обращение УАФ относительно некорректного изображения карты Украины без Крыма. Организация заявила, что карта была создана внешним подрядчиком, и пообещала не допускать подобных ошибок.
"Шахтер "открыл счет на 5-й минуте матча против" Баварии " в Лиге чемпионов. Однако немецкий клуб забил пять ответных голов и одержал победу со счетом 5:1.
Молодежная сборная Украины попала в группу В на Евро-2025, где встретится с Финляндией, Нидерландами и Данией. Первый матч команда проведет 12 июня против Дании в Прешеве.
Сборная Косово покинула поле на 93-й минуте матча против Румынии из-за просербских скандирований болельщиков. Игроки отказались возвращаться на поле, и матч был прерван при счете 0-0.
На футбольном матче Франция-Израиль фанаты освистали израильский гимн. Игра проходила под усиленной охраной из-за недавних столкновений в Амстердаме, а на стадионе присутствовали Макрон и Барнье.
FIFA показала обновленный золотой трофей для Клубного чемпионата мира, который может трансформироваться. На поверхности кубка выгравированы надписи на 13 языках, включая русский.
Цыганков, Лунин и Буяльский пропустят важные матчи Лиги наций по разным причинам. Команда Реброва проводит подготовку в Турции, а Довбик находится отдельно от тренирующейся группы из-за проблем с коленом.
Совет нацбезопасности Израиля призвал граждан не посещать футбольный матч с Францией 14 ноября из-за угроз. Также рекомендовано избегать других массовых мероприятий в Европе из-за возможных нападений.
Жеребьевка отбора на ЧМ-2026 состоится 13 декабря 2024 года. Сборные распределят в 12 группах, победители групп выйдут в финальную стадию, вторые места и 4 лучшие команды Лиги наций сыграют плей-офф.
Киевское "Динамо" проведет ответный матч против сербского "Партизана" в квалификации Лиги чемпионов. Игра состоится в Белграде без зрителей из-за санкций УЕФА против сербского клуба.