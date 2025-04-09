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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26313 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Реал Мадрид" с Луниным обошел "Реал Сосьедад" в полуфинале Кубка Испании

В полуфинале Кубка Испании "Реал Мадрид" с Луниным в составе обошел "Реал Сосьедад". Украинец провел на поле весь матч, пропустив 4 мяча.

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УЕФА открыл дело против четырех звезд "Реала" из-за непристойного поведения

УЕФА открыл дело против четырех игроков "Реала" из-за их неподобающего поведения во время матча Лиги Чемпионов против "Атлетико". Рассматриваются жесты Рюдигера и действия Мбаппе.

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Бывших президентов ФИФА и УЕФА оправдали по делу о коррупции

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Борьба за выход в Дивизион А Лиги наций: сборная Украины сыграет ответный матч с командой Бельгии

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Плей-офф Лиги наций: сборная Украины отправилась в Испанию на подготовку к матчам против Бельгии

Футболисты сборной Украины отправились в Испанию через Польшу для подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии. К тренировкам привлечены также юниоры.

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"Кривбасс" - "Шахтер“ доиграют 16 апреля, а „Ингулец“ - „Заря“ - 30 апреля. Оба матча начнутся в 15:30 и были прерваны из-за воздушных тревог при счетах 0:1 и 1:0 соответственно.

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Станет одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ: Холанд подписал новый контракт с "Мансити"

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Украинский футболист отказывается от трансфера в "ПСЖ" из-за россиянина в команде

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Сборная Косово покинула поле на 93-й минуте матча против Румынии из-за просербских скандирований болельщиков. Игроки отказались возвращаться на поле, и матч был прерван при счете 0-0.

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"Динамо" - „Партизан“: анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионов, где смотреть игру, фаворит букмекеров

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