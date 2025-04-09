В FIFA отреагировали на скандал с картой, где Украина без Крыма

FIFA отреагировала на обращение УАФ относительно некорректного изображения карты Украины без Крыма. Организация заявила, что карта была создана внешним подрядчиком, и пообещала не допускать подобных ошибок.