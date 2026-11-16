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УЕФА планирует выдвинуть президента Федерации футбола Франции Филиппа Диалло на пост президента ФИФА на предстоящих выборах, которые пройдут в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА, передает УНН.

На заседании, состоявшемся сегодня под председательством президента УЕФА Александера Чеферина, национальные ассоциации, представленные в Исполнительном комитете УЕФА и Совете ФИФА, пригласили Филиппа Диалло, президента Французской федерации футбола (FFF), выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента ФИФА в марте 2027 года и единогласно заверили его в своей полной поддержке - говорится в заявлении УЕФА.

Как отметили в ассоциации, Филипп Диалло имеет большой опыт работы на всех уровнях футбола: он возглавлял организацию, представляющую французские профессиональные футбольные клубы, входил в состав правления французской профессиональной лиги и работал в структурах ФИФА по разрешению споров, а в 2023 году стал президентом FFF и членом Исполнительного комитета УЕФА.

На фоне серьезных опасений относительно направления развития ФИФА национальные ассоциации призвали к восстановлению единства и доверия в мировом футбольном сообществе. Они также выразили стремление к тому, чтобы ФИФА поставила развитие футбола в каждом регионе мира в центр своей миссии, соблюдала самые высокие стандарты управления и работала в тесном сотрудничестве со своими ассоциациями-членами, конфедерациями и заинтересованными сторонами в сфере футбола. Они выразили полную уверенность в том, что Филипп Диалло сможет обеспечить лидерство, необходимое для реализации этой амбиции. Филипп Диалло принял приглашение баллотироваться. Его кандидатура должна быть официально утверждена Исполнительным комитетом FFF на его завтрашнем заседании - заявили в УЕФА.

Напомним

Президент ФИФА Джанни Инфантино в июне заявлял, что организация рассмотрит возможность увеличения количества участников чемпионата мира по футболу до 64 сборных.

Впоследствии президент Южноамериканской футбольной конфедерации (CONMEBOL) Алехандро Домингес подтвердил, что ФИФА второй раз подряд работает над расширением количества участников на следующем Чемпионате мира-2030. Следующий мундиаль может пройти с участием 64 сборных.

Чемпионат мира-2026, который прошел в США, Канаде и Мексике, впервые принял 48 команд, а не 32, как это было на предыдущих чемпионатах мира.

Чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в шести странах. Первый матч будущего ЧМ, включая празднование столетия турнира, будет проведен на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео, Уругвай. Второй и третий матчи состоятся в Аргентине и Парагвае соответственно. Остальные матчи пройдут в Испании, Португалии и Марокко.

Однако Инфантино летом попал в немилость среди футбольных чиновников из-за идеи продать долю в бизнес-операциях чемпионата мира и других своих соревнований путем создания полуприватной дочерней компании. Идею раскритиковали футбольные ассоциации, в частности в УЕФА.

Впоследствии Инфантино отозвал свое предложение о привлечении частных инвесторов к организации чемпионатов мира после резкой критики со стороны футбольных конфедераций Европы, Азии и Северной Америки.

Отметим, следующие выборы президента ФИФА должны состояться в марте 2027 года в Марокко.

Однако в УЕФА заявили, что, если Инфантино попытается баллотироваться на новый срок, европейская ассоциация объединит усилия с партнерами из других конфедераций, чтобы предложить ассоциациям-членам надежную альтернативу — кандидата, приверженного принципам честности, подотчетности, развития и реальных институциональных изменений.