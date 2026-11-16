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УЄФА планує висунути президента Федерації футболу Франції Філіпа Діалло на посаду президента ФІФА на майбутніх виборах, які пройдуть у 2027 році. Про це повідомляє пресслужба УЄФА, передає УНН.

На засіданні, що відбулося сьогодні під головуванням президента УЄФА Александра Чеферіна, національні асоціації, представлені у Виконавчому комітеті УЄФА та Раді ФІФА, запросили Філіпа Діалло, президента Французької федерації футболу (FFF), висунути свою кандидатуру на виборах президента ФІФА у березні 2027 року та одностайно запевнили його у своїй повній підтримці - йдеться у заяві УЄФА.

Як зазначили в асоціації, Філіп Діалло має великий досвід роботи на всіх рівнях футболу: він очолював організацію, що представляє французькі професійні футбольні клуби, входив до складу правління французької професійної ліги та працював у структурах ФІФА з вирішення спорів, а в 2023 році став президентом FFF та членом Виконавчого комітету УЄФА.

На тлі серйозних занепокоєнь щодо напрямку розвитку ФІФА національні асоціації закликали до відновлення єдності та довіри в глобальній футбольній спільноті. Вони також висловили прагнення, щоб ФІФА ставила розвиток футболу в кожному регіоні світу в центр своєї місії, дотримувалася найвищих стандартів управління та працювала у тісній співпраці зі своїми асоціаціями-членами, конфедераціями та зацікавленими сторонами у сфері футболу. Вони висловили повну впевненість у тому, що Філіп Діалло зможе забезпечити лідерство, необхідне для реалізації цієї амбіції. Філіп Діалло прийняв запрошення балотуватися. Його кандидатура має бути офіційно затверджена Виконавчим комітетом ФФФ на його завтрашньому засіданні - заявили в УЄФА.

Нагадаємо

Президент ФІФА Джанні Інфантіно у червні заявляв, що організація розгляне можливість збільшення кількості учасників чемпіонату світу з футболу до 64 збірних.

Згодом президент Південноамериканської футбольної конфедерації (CONMEBOL) Алехандро Домінгес підтвердив, що ФІФА вдруге поспіль працює над розширенням кількості учасників на наступному Чемпіонаті світу-2030. Наступний Мундіаль може відбутися за участі 64 збірних.

Чемпіонат світу-2026, який пройшов у США, Канаді та Мексиці, вперше прийняв 48 команд, а не 32, як це було на попередніх чемпіонатах світу.

Чемпіонат світу 2030 відбудеться одразу у шести країнах. Перший матч майбутнього ЧС, включаючи святкування сторіччя турніру, буде проведений на стадіоні "Сентенаріо" в Монтевідео, Уругвай. Другий та третій матчі відбудуться в Аргентині та Парагваї відповідно. Решта матчів відбудуться в Іспанії, Португалії та Марокко.

Проте, Інфантіно влітку потрапив в немилість серед футбольних чиновників через ідею продати частку у бізнес-операціях чемпіонату світу та інших своїх змагань шляхом створення напівприватної дочірньої компанії. Ідею розкритикували футбольні асоціації, зокрема в УЄФА.

Згодом Інфантіно відкликав свою пропозицію щодо залучення приватних інвесторів до організації чемпіонатів світу після різкої критики з боку футбольних конфедерацій Європи, Азії та Північної Америки.

Зазначимо, наступні вибори президента ФІФА мають відбутися в березні 2027 року у Марокко.

Проте в УЄФА заявили, що якщо Інфантіно спробує балотуватися на новий термін, європейська асоціація об’єднає зусилля з партнерами з інших конфедерацій, щоб запропонувати асоціаціям-членам надійну альтернативу - кандидата, відданого принципам чесності, підзвітності, розвитку та реальних інституційних змін.