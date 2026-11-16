В УЄФА визначилися з кандидатом на пост президента ФІФА
Київ • УНН
Президент Федерації футболу Франції Філіп Діалло прийняв запрошення балотуватися на виборах президента ФІФА у березні 2027 року. УЄФА заявив про повну підтримку його кандидатури.
УЄФА планує висунути президента Федерації футболу Франції Філіпа Діалло на посаду президента ФІФА на майбутніх виборах, які пройдуть у 2027 році. Про це повідомляє пресслужба УЄФА, передає УНН.
На засіданні, що відбулося сьогодні під головуванням президента УЄФА Александра Чеферіна, національні асоціації, представлені у Виконавчому комітеті УЄФА та Раді ФІФА, запросили Філіпа Діалло, президента Французької федерації футболу (FFF), висунути свою кандидатуру на виборах президента ФІФА у березні 2027 року та одностайно запевнили його у своїй повній підтримці
Як зазначили в асоціації, Філіп Діалло має великий досвід роботи на всіх рівнях футболу: він очолював організацію, що представляє французькі професійні футбольні клуби, входив до складу правління французької професійної ліги та працював у структурах ФІФА з вирішення спорів, а в 2023 році став президентом FFF та членом Виконавчого комітету УЄФА.
На тлі серйозних занепокоєнь щодо напрямку розвитку ФІФА національні асоціації закликали до відновлення єдності та довіри в глобальній футбольній спільноті. Вони також висловили прагнення, щоб ФІФА ставила розвиток футболу в кожному регіоні світу в центр своєї місії, дотримувалася найвищих стандартів управління та працювала у тісній співпраці зі своїми асоціаціями-членами, конфедераціями та зацікавленими сторонами у сфері футболу. Вони висловили повну впевненість у тому, що Філіп Діалло зможе забезпечити лідерство, необхідне для реалізації цієї амбіції. Філіп Діалло прийняв запрошення балотуватися. Його кандидатура має бути офіційно затверджена Виконавчим комітетом ФФФ на його завтрашньому засіданні
Нагадаємо
Президент ФІФА Джанні Інфантіно у червні заявляв, що організація розгляне можливість збільшення кількості учасників чемпіонату світу з футболу до 64 збірних.
Згодом президент Південноамериканської футбольної конфедерації (CONMEBOL) Алехандро Домінгес підтвердив, що ФІФА вдруге поспіль працює над розширенням кількості учасників на наступному Чемпіонаті світу-2030. Наступний Мундіаль може відбутися за участі 64 збірних.
Чемпіонат світу-2026, який пройшов у США, Канаді та Мексиці, вперше прийняв 48 команд, а не 32, як це було на попередніх чемпіонатах світу.
Чемпіонат світу 2030 відбудеться одразу у шести країнах. Перший матч майбутнього ЧС, включаючи святкування сторіччя турніру, буде проведений на стадіоні "Сентенаріо" в Монтевідео, Уругвай. Другий та третій матчі відбудуться в Аргентині та Парагваї відповідно. Решта матчів відбудуться в Іспанії, Португалії та Марокко.
Проте, Інфантіно влітку потрапив в немилість серед футбольних чиновників через ідею продати частку у бізнес-операціях чемпіонату світу та інших своїх змагань шляхом створення напівприватної дочірньої компанії. Ідею розкритикували футбольні асоціації, зокрема в УЄФА.
Згодом Інфантіно відкликав свою пропозицію щодо залучення приватних інвесторів до організації чемпіонатів світу після різкої критики з боку футбольних конфедерацій Європи, Азії та Північної Америки.
Зазначимо, наступні вибори президента ФІФА мають відбутися в березні 2027 року у Марокко.
Проте в УЄФА заявили, що якщо Інфантіно спробує балотуватися на новий термін, європейська асоціація об’єднає зусилля з партнерами з інших конфедерацій, щоб запропонувати асоціаціям-членам надійну альтернативу - кандидата, відданого принципам чесності, підзвітності, розвитку та реальних інституційних змін.