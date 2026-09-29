АПЛ официально признала «МанСити» виновным в финансовых махинациях, решение о санкциях объявят отдельно

Руководство Английской премьер-лиги официально признало «Манчестер Сити» виновным в финансовых махинациях. Решение относительно санкционных мер против «горожан» будет объявлено отдельно в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ, передает УНН.

«Независимая комиссия признала футбольный клуб «Манчестер Сити» виновным по всем обвинениям, связанным с серьезными нарушениями финансовых правил Премьер-лиги на протяжении девяти сезонов, а также по большинству обвинений в отказе сотрудничать с расследованием, проведенным лигой», — заявили в АПЛ.

Независимая комиссия установила, что в период с сезона 2009/10 по сезон 2017/18:

«Манчестер Сити» заключал «фиктивные» контракты (которые искажали настоящую договоренность между сторонами) с рядом своих коммерческих партнеров, а также опирался на «фиктивные» соглашения с другими сторонами, чтобы искусственно завысить доходы клуба и уменьшить его расходы;

клуб подавал финансовую отчетность с ложными данными и скрывал истинное состояние своих финансов от аудиторов и футбольных регулирующих органов;

«Манчестер Сити» существенно нарушал лимиты расходов как Премьер-лиги, так и УЕФА;

в ходе расследования Премьер-лиги «Манчестер Сити» неоднократно нарушал свои обязанности по сотрудничеству и соблюдению принципа добросовестности в отношении Лиги (три из четырех предполагаемых нарушений были признаны обоснованными).

Независимая комиссия установила, что «Манчестер Сити» заключил в этот период «фиктивные» коммерческие соглашения с рядом своих спонсоров, которые были частью скрытой схемы финансирования, согласно которой эти компании должны были выплачивать лишь часть соответствующих спонсорских взносов.

Оставшуюся часть средств финансировала компания «Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd» (ADUG), которая являлась владельцем клуба. В рамках этой схемы заключались и другие «фиктивные» соглашения, финансировавшиеся ADUG, чтобы клуб мог отражать в отчетности более низкие операционные расходы, чем те, которые фактически были понесены, а также «фиктивное» круговое соглашение с компанией «Fordham» — юридическим лицом, приобретшим права на изображения игроков клуба, — которое также финансировалось ADUG.

Было установлено, что целью этих схем было искусственное завышение доходов клуба и уменьшение его расходов на сумму свыше 900 млн фунтов стерлингов в течение соответствующего периода, чтобы создать видимость соблюдения финансовых правил. Как установила Комиссия, следствием этого стало то, что клуб подал финансовую отчетность с ложными данными и скрыл истинное состояние своих финансов от аудиторов и футбольных регулирующих органов. Комиссия пришла к выводу, что «своим поведением клуб явно намеревался обойти Правила Премьер-лиги».

В результате «Манчестер Сити» не предоставил точной отчетности о своих доходах и расходах в соответствии с требованиями Правил прибыльности и стабильности Премьер-лиги и Правил лицензирования клубов и финансового фэйр-плей УЕФА. Комиссия установила, что если бы все соответствующие соглашения были точно отражены в финансовой отчетности клуба, это привело бы к нарушению лимитов расходов как Премьер-лиги, так и УЕФА на очень значительную сумму.

«Теперь, когда обвинения были доказаны, вопрос о санкциях будет рассмотрен отдельно во время последующего слушания в независимой Комиссии. В соответствии с правилами Премьер-лиги это слушание будет оставаться закрытым и конфиденциальным до тех пор, пока не будет разрешено опубликовать его результаты. Клуб имеет право обжаловать выводы независимой Комиссии и может воспользоваться этим правом до пятницы, 2 октября. Совет Премьер-лиги намерен завершить весь процесс (включая любые апелляции и обнародование соответствующих решений) как можно скорее», — добавили в АПЛ.

В «МанСити» заявили, что одновременно разочарованы и удивлены мнением Комиссии Премьер-лиги, опубликованным сегодня.

"Клуб не виновен в обвинениях, выдвинутых Премьер-лигой, и в подтверждение всех его позиций по этому делу существует исчерпывающий массив неопровержимых доказательств. Поэтому клуб будет настойчиво, а при необходимости и инициативно, отстаивать свою позицию во всех соответствующих регулирующих и юридических инстанциях. Процедура Премьер-лиги продолжается, причём значительная часть её этапов ещё не завершена. ФК "Манчестер Сити" теперь воспользуется доступными ему средствами обжалования, исходя из того, что вывод содержит очевидные существенные ошибки в отношении права, принципов и фактов и является ненадёжным", — заявили в клубе.

Напомним

Английский "Манчестер Сити" признали виновным почти по всем пунктам обвинения в нарушении финансовых правил Английской Премьер-лиги.