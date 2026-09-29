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АПЛ офіційно визнала “МанСіті” винним у фінансових махінаціях, рішення щодо санкцій оголосять окремо

Київ • УНН

 • 1284 перегляди

Незалежна комісія підтвердила порушення фінансових правил "Манчестер Сіті" протягом дев’яти сезонів. Санкції оголосять окремо.

АПЛ офіційно визнала “МанСіті” винним у фінансових махінаціях, рішення щодо санкцій оголосять окремо

Керівництво Англійської прем’єр-ліги офіційно визнало "Манчестер Сіті" винним у фінансових махінаціях. Рішення щодо санкційних кроків проти "містян" буде оголошено окремо незабаром. Про це повідомляє пресслужба АПЛ, передає УНН

"Незалежна комісія визнала футбольний клуб "Манчестер Сіті" винним за всіма звинуваченнями, пов’язаними з серйозними порушеннями фінансових правил Прем’єр-ліги протягом дев’яти сезонів, а також за більшістю звинувачень щодо відмови співпрацювати з розслідуванням, проведеним лігою", - заявили у АПЛ. 

Незалежна комісія встановила, що в період з сезону 2009/10 по сезон 2017/18:

  • "Манчестер Сіті" укладав "фіктивні" контракти (які спотворювали справжню домовленість між сторонами) з низкою своїх комерційних партнерів, а також спирався на "фіктивні" угоди з іншими сторонами, щоб штучно завищити доходи клубу та зменшити його витрати;
    • клуб подавав фінансову звітність із неправдивими даними та приховував справжній стан своїх фінансів від аудиторів та футбольних регуляторних органів;
      • "Манчестер Сіті" суттєво порушував ліміти витрат як Прем’єр-ліги, так і УЄФА;
        • під час розслідування Прем’єр-ліги "Манчестер Сіті" неодноразово порушував свої обов’язки щодо співпраці та дотримання принципу добросовісності стосовно Ліги (три з чотирьох передбачуваних порушень були визнані обґрунтованими). 

          Незалежна комісія встановила, що "Манчестер Сіті" уклав у цей період "фіктивні" комерційні угоди з низкою своїх спонсорів, які були частиною прихованої схеми фінансування, за якою ці компанії мали сплачувати лише частину відповідних спонсорських внесків. 

          Решту коштів фінансувала компанія "Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd" (ADUG), яка була власником клубу. У рамках цієї схеми укладалися й інші "фіктивні" угоди, що фінансувалися ADUG, щоб клуб міг відображати в звітності нижчі операційні витрати, ніж ті, що фактично були понесені, а також "фіктивна" кругова угода з компанією "Fordham" - юридичною особою, яка придбала права на зображення гравців клубу, - що також фінансувалася ADUG.

          Було встановлено, що метою цих схем було штучне завищення доходів клубу та зменшення його витрат на суму понад 900 млн фунтів стерлінгів протягом відповідного періоду, щоб створити видимість дотримання фінансових правил. Як встановила Комісія, наслідком цього стало те, що клуб подав фінансову звітність із неправдивими даними та приховав справжній стан своїх фінансів від аудиторів та футбольних регуляторних органів. Комісія дійшла висновку, що "своєю поведінкою клуб явно мав намір обійти Правила Прем’єр-ліги".

          Як наслідок, "Манчестер Сіті" не надав точної звітності про свої доходи та витрати відповідно до вимог Правил прибутковості та стабільності Прем’єр-ліги та Правил ліцензування клубів і фінансової чесної гри УЄФА. Комісія встановила, що якби всі відповідні угоди були точно відображені у фінансовій звітності клубу, це призвело б до порушення лімітів витрат як Прем’єр-ліги, так і УЄФА на дуже значну суму.

          "Тепер, коли звинувачення були доведені, питання про санкції буде розглянуто окремо під час подальшого слухання в незалежній Комісії. Відповідно до правил Прем’єр-ліги, це слухання залишатиметься закритим і конфіденційним до того часу, поки не буде дозволено опублікувати його результати. Клуб має право оскаржити висновки незалежної Комісії і може скористатися цим правом до п’ятниці, 2 жовтня. Рада Прем’єр-ліги має намір завершити весь процес (включно з будь-якими апеляціями та оприлюдненням відповідних рішень) якомога швидше", - додали в АПЛ. 

          У "МанСіті" заявили, що одночасно розчаровані і здивовані думкою Комісії Прем'єр-ліги, опублікованою сьогодні.

          "Клуб не винен у звинуваченнях, висунутих Прем’єр-лігою, і на підтвердження всіх його позицій щодо цієї справи існує вичерпний масив незаперечних доказів. Тому клуб буде наполегливо, а за необхідності й ініціативно, відстоювати свою позицію в усіх відповідних регуляторних та юридичних інстанціях. Процедура Прем’єр-ліги триває, причому значна частина її етапів ще не завершена. ФК "Манчестер Сіті" тепер скористається доступними йому засобами оскарження, виходячи з того, що висновок містить очевидні суттєві помилки щодо права, принципів та фактів і є ненадійним", - заявили у клубі. 

          Нагадаємо 

          Англійський "Манчестер Сіті" визнали винним майже за всіма пунктами обвинувачення в порушенні фінансових правил Англійської Прем’єр-ліги. 

          Павло Башинський

          Спорт
          УЄФА