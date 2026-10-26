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Беспилотник попал в поезд, в котором с матча возвращался московский "локомотив"

Киев • УНН

 • 4072 просмотра

В Воронежской области беспилотник повредил вагон поезда с футболистами "локомотива". Игроки и персонал не пострадали и на автобусе добрались до москвы.

Беспилотник попал в поезд, в котором с матча возвращался московский "локомотив"

В Воронежской области беспилотник попал в поезд, в котором возвращался московский "Локомотив" после матча с "Ростовом", передает УНН. 

Детали

Как сообщают росСМИ, поезд с футболистами московского "Локомотива" подвергся атаке беспилотника во время возвращения команды с матча 12-го тура российской премьер-лиги против "Ростова". 

"Была совершена атака на поезд, поврежден вагон. Но футболисты и персонал "Локомотива" не пострадали, сейчас они добираются автобусом до Москвы, с ними все в порядке", — сообщают росСМИ. 

В самом "Локомотиве" заявили, что команда в полном составе вернулась на тренировочную базу и начала подготовку к матчам Кубка и чемпионата России.

Отметим, футбольный клуб "Локомотив" фактически принадлежит российской государственной компании АО — "Российские железные дороги". 

Клуб, как и его владелец, официально участвуют в публичных акциях и мероприятиях в поддержку российского военного вторжения в Украину.

В частности, клуб регулярно участвует в акциях поддержки участников войны и их семей  — предоставление бесплатных билетов на матчи, приглашение на трибуны действующих военнослужащих и ветеранов так называемой "СВО". 

Как и другие российские клубы, "Локомотив" отстранен от участия в еврокубках под эгидой УЕФА и ФИФА. 

россияне атаковали маршрутку в Херсоне — один пассажир погиб, ещё пятеро ранены25.10.26, 18:06 • 3122 просмотра

Павел Башинский

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