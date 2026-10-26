Беспилотник попал в поезд, в котором с матча возвращался московский "локомотив"
Киев • УНН
В Воронежской области беспилотник повредил вагон поезда с футболистами "локомотива". Игроки и персонал не пострадали и на автобусе добрались до москвы.
В Воронежской области беспилотник попал в поезд, в котором возвращался московский "Локомотив" после матча с "Ростовом", передает УНН.
Детали
Как сообщают росСМИ, поезд с футболистами московского "Локомотива" подвергся атаке беспилотника во время возвращения команды с матча 12-го тура российской премьер-лиги против "Ростова".
"Была совершена атака на поезд, поврежден вагон. Но футболисты и персонал "Локомотива" не пострадали, сейчас они добираются автобусом до Москвы, с ними все в порядке", — сообщают росСМИ.
В самом "Локомотиве" заявили, что команда в полном составе вернулась на тренировочную базу и начала подготовку к матчам Кубка и чемпионата России.
Отметим, футбольный клуб "Локомотив" фактически принадлежит российской государственной компании АО — "Российские железные дороги".
Клуб, как и его владелец, официально участвуют в публичных акциях и мероприятиях в поддержку российского военного вторжения в Украину.
В частности, клуб регулярно участвует в акциях поддержки участников войны и их семей — предоставление бесплатных билетов на матчи, приглашение на трибуны действующих военнослужащих и ветеранов так называемой "СВО".
Как и другие российские клубы, "Локомотив" отстранен от участия в еврокубках под эгидой УЕФА и ФИФА.
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