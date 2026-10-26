Безпілотник влучив у потяг, у якому з матчу повертався московський "локомотив"
Київ • УНН
У воронезькій області безпілотник пошкодив вагон потяга з футболістами "локомотива". Гравці та персонал не постраждали й автобусом дісталися москви.
У воронезькій області безпілотник влучив у потяг, у якому повертався московський "локомотив" після матчу з "ростовом", передає УНН.
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Як повідомляють росЗМІ, поїзд із футболістами московського "локомотива" зазнав атаки безпілотника під час повернення команди з матчу 12-го туру російської прем’єр-ліги проти "ростова".
"Була здійснена атака на поїзд, пошкоджено вагон. Але футболісти та персонал "локомотива" не постраждали, зараз вони добираються автобусом до москви, з ними все гаразд", - повідомляють росЗМІ.
У самому "локомотиві" заявили, що команда у повному складі повернулася до тренувальної бази та розпочала підготовку до матчів Кубка та чемпіонату росії.
Зазначимо, футбольний клуб "локомотив" фактично належить російській державній компанії АТ - "российские железные дороги".
Клуб, як і його власник, офіційно беруть участь у публічних акціях та заходах на підтримку російського військового вторгнення в Україну.
Зокрема, клуб регулярно бере участь в акціях підтримки учасників війни та їхніх сімей - надання безкоштовних квитків на матчі, запрошення на трибуни діючих військових та ветеранів так званої "сво".
Як і інші російські клуби, "локомотив" відсторонений від участі у єврокубках під егідою УЄФА та ФІФА.
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