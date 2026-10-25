росіяни атакували маршрутку в Херсоні – один пасажир загинув, ще п'ятеро поранені

російські війська 25 жовтня атакували маршрутний автобус у Херсоні за допомогою безпілотника. Один пасажир загинув, ще п'ятеро дістали поранення. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, пише УНН.

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За даними слідства, окупанти вдарили по маршрутці близько 15:20. Одного з постраждалих доправили до лікарні, однак врятувати його життя медикам не вдалося. Ще п'ятьом пасажирам надають необхідну допомогу.

Загалом протягом дня російські військові обстрілювали населені пункти Херсонщини з реактивної та ствольної артилерії, а також атакували дронами різних типів. Станом на 17:30 в області зафіксували одного загиблого та шістьох поранених цивільних.

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Окрім удару по маршрутці, російські військові вранці атакували безпілотником обласний центр. Унаслідок цього поранення дістала жінка.

Також ворожі обстріли пошкодили приватні будинки, приміщення магазину та автомобілі.

За фактами атак правоохоронці розпочали досудові розслідування за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

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