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росіяни атакували "Епіцентри" у чотирьох регіонах України 25 жовтня

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

У Полтаві через удар по "Епіцентру" травмувалася 52-річна жінка та виникла пожежа. У Харкові знищено останній працюючий магазин мережі. Також атаковані гіпермаркети у Вінниці і Запоріжжі.

росіяни атакували "Епіцентри" у чотирьох регіонах України 25 жовтня

У неділю, 25 жовтня, російські окупанти завдали удару по гіпермаркету "Епіцентр" в Полтаві. Ударів зазнали і інші точки мережі "Епіцентр" в різних регіонах України, повідомила пресслужба компанії, передає УНН.

Деталі

Як зазначили у компанії, окупанти атакували будівельні гіпермаркети у Харкові, Вінниці, Полтаві і Запоріжжі. Водночас начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич зазначив: внаслідок удару травми отримала 52-річна жінка.

Ворог атакував ТЦ "Епіцентр" у Полтаві. Виникла пожежа. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. Ліквідація наслідків атаки триває

- йдеться в дописі.

Зазначається також, що у Харкові росіяни знищили останній працюючий "Епіцентр".

Додатково

Це не перший випадок російських атак на торгівельні центри мережі "Епіцентр". Під час російської ракетної атаки на Київ 22 жовтня було зруйновано будівельний гіпермаркет "Епіцентр" в Оболонському районі.

Також російський дрон влучив у "Епіцентр" в Первомайську Миколаївської області. Ще росіяни знищили останній великий логістичний центр компанії "Епіцентр" у Хмельницькому.

Євген Устименко

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