росіяни атакували "Епіцентри" у чотирьох регіонах України 25 жовтня
Київ • УНН
У Полтаві через удар по "Епіцентру" травмувалася 52-річна жінка та виникла пожежа. У Харкові знищено останній працюючий магазин мережі. Також атаковані гіпермаркети у Вінниці і Запоріжжі.
У неділю, 25 жовтня, російські окупанти завдали удару по гіпермаркету "Епіцентр" в Полтаві. Ударів зазнали і інші точки мережі "Епіцентр" в різних регіонах України, повідомила пресслужба компанії, передає УНН.
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Як зазначили у компанії, окупанти атакували будівельні гіпермаркети у Харкові, Вінниці, Полтаві і Запоріжжі. Водночас начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич зазначив: внаслідок удару травми отримала 52-річна жінка.
Ворог атакував ТЦ "Епіцентр" у Полтаві. Виникла пожежа. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. Ліквідація наслідків атаки триває
Зазначається також, що у Харкові росіяни знищили останній працюючий "Епіцентр".
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Це не перший випадок російських атак на торгівельні центри мережі "Епіцентр". Під час російської ракетної атаки на Київ 22 жовтня було зруйновано будівельний гіпермаркет "Епіцентр" в Оболонському районі.
Також російський дрон влучив у "Епіцентр" в Первомайську Миколаївської області. Ще росіяни знищили останній великий логістичний центр компанії "Епіцентр" у Хмельницькому.