Ворог атакував "Епіцентр" у Первомайську та автобус у Запоріжжі, є поранені
Київ • УНН
У Первомайську дрон влучив у "Епіцентр", постраждали дві жінки. У Запоріжжі FPV-дрон пошкодив автобус і травмував людину.
Ворог продовжує бити по Україні - на Миколаївщині атакували "Епіцентр", а на Запоріжжі - муніципальний автобус, є поранені, передає УНН.
Миколаївщина
Як повідомив голова Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, сьогодні ввечері ворог знову атакував цивільну інфраструктуру на Миколаївщині. БпЛА вдарив по торговельному центру "Епіцентр" у Первомайську.
Наразі маємо інформацію про двох постраждалих жінок. Медики надають їм необхідну допомогу. Інформація про постраждалих та інші наслідки атаки уточнюється
Запоріжжя
У Запоріжжі росіяни атакували муніципальний автобус, повідомив голова ОВА Михайло Семікін.
FPV-дрон влучив у дах автобуса. Транспортний засіб пошкоджено. Попередньо, травмовано одну людину
російська атака БПЛА на Київ: одна людина загинула, 12 постраждали від початку доби20.10.26, 19:07 • 1474 перегляди