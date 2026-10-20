Враг атаковал "Эпицентр" в Первомайске и автобус в Запорожье, есть пострадавшие

Враг продолжает наносить удары по Украине — в Николаевской области атаковали «Эпицентр», а в Запорожье — муниципальный автобус, есть раненые, передает УНН.

Николаевская область

Как сообщил глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов, сегодня вечером враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру в Николаевской области. БПЛА ударил по торговому центру «Эпицентр» в Первомайске.

На данный момент имеем информацию о двух пострадавших женщинах. Медики оказывают им необходимую помощь. Информация о пострадавших и других последствиях атаки уточняется — сообщил глава ОВА.

Запорожье

В Запорожье россияне атаковали муниципальный автобус, сообщил глава ОВА Михаил Семикин.

FPV-дрон попал в крышу автобуса. Транспортное средство повреждено. Предварительно, травмирован один человек — сообщил глава Запорожской ОВА.

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