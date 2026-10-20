Враг атаковал "Эпицентр" в Первомайске и автобус в Запорожье, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Первомайске дрон попал в "Эпицентр", пострадали две женщины. В Запорожье FPV-дрон повредил автобус и травмировал человека.
Враг продолжает наносить удары по Украине — в Николаевской области атаковали «Эпицентр», а в Запорожье — муниципальный автобус, есть раненые, передает УНН.
Николаевская область
Как сообщил глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов, сегодня вечером враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру в Николаевской области. БПЛА ударил по торговому центру «Эпицентр» в Первомайске.
На данный момент имеем информацию о двух пострадавших женщинах. Медики оказывают им необходимую помощь. Информация о пострадавших и других последствиях атаки уточняется
Запорожье
В Запорожье россияне атаковали муниципальный автобус, сообщил глава ОВА Михаил Семикин.
FPV-дрон попал в крышу автобуса. Транспортное средство повреждено. Предварительно, травмирован один человек
российская атака БПЛА на Киев: один человек погиб, 12 пострадали с начала суток20.10.26, 19:07 • 2490 просмотров