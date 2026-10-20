российская атака БПЛА на Киев: один человек погиб, 12 пострадали с начала суток

$45.000.1450.530.03
ukenru
17:50 • 12483 просмотра
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море
17:36 • 12401 просмотра
Вашингтон готовит новый шаг к завершению войны: о чем договорились Украина и США в Осло
Эксклюзив
17:23 • 12574 просмотра
Круглосуточный российский террор: сколько еще враг сможет непрерывно атаковать Украину
16:52 • 6738 просмотра
НАТО направит самолёты и беспилотники в Чёрное море после атак на судоходство
15:36 • 15078 просмотра
Отпуск военнослужащих за границей: какие документы нужно подготовить для выезда
15:21 • 14125 просмотра
В Киеве частично обесточены четыре района из-за атаки РФ — где приостановлено движение электротранспорта
14:43 • 12470 просмотра
В Норвегии началась встреча Зеленского со спецпосланником США ВиткоффомPhoto
Эксклюзив
13:26 • 14982 просмотра
ФПУ требует пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте: что может изменить президентское вето
13:15 • 14196 просмотра
Буданов заявил о тяжёлых переговорах ради мира и опроверг захват Доброполья
Эксклюзив
13:08 • 21375 просмотра
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3.5м/с
78%
761мм
Популярные новости
Сокращение бронирования: правительственная инициатива может дорого обойтись Украине20 октября, 10:17 • 26783 просмотра
От Полтавщины до Луцка — варианты коротких путешествий по УкраинеPhoto20 октября, 10:39 • 28793 просмотра
Рубио заявил, что США должны сопоставлять потребность Украины в ракетах ПВО с другими20 октября, 11:44 • 16374 просмотра
Гран-при F1 в Остине: расписание уик-энда и расстановка сил в чемпионатеPhotoVideo20 октября, 12:13 • 25824 просмотра
По делу о врачебной халатности врачей Odrex перенесли шестое заседание подряд13:37 • 18425 просмотра
публикации
Атаки РФ на суда, миллионные убытки и угроза мировым ценам на зерно: в Европарламенте рассказали, как будут защищать Чёрное море17:50 • 12440 просмотра
Круглосуточный российский террор: сколько еще враг сможет непрерывно атаковать Украину
Эксклюзив
17:23 • 12536 просмотра
По делу о врачебной халатности врачей Odrex перенесли шестое заседание подряд13:37 • 18513 просмотра
Можно ли уволиться с военной службы, находясь в СЗЧ, и какие есть нюансы: объяснение юриста
Эксклюзив
13:08 • 21360 просмотра
От беременности до первого дня рождения — какие выплаты можно получить и как подать заявлениеPhoto20 октября, 12:15 • 21349 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Йонас Гар Стере
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Осло
Великобритания
Реклама
УНН Lite
"Настоящий позор" — профессиональная модель раскритиковала выход Кайли Дженнер для Victoria's Secret18:40 • 42 просмотра
В 2028 году в Ливерпуле откроется масштабный музей группы The BeatlesPhoto15:55 • 8384 просмотра
Внучка Роберта Кеннеди умерла в возрасте 42 лет — что известно о ней и её жизниPhoto15:13 • 10281 просмотра
Космический телескоп Euclid впервые обнаружил новую кометуPhoto14:06 • 10762 просмотра
Звезда культовых сериалов Эпплгейт призналась, что ей неправильно поставили тяжёлый диагнозVideo13:50 • 10576 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
The New York Times
Социальная сеть

российская атака БПЛА на Киев: один человек погиб, 12 пострадали с начала суток

Киев • УНН

 • 2472 просмотра

российские БПЛА повредили дома, медучреждение, заведение общественного питания, рынок и автомобили в пяти районах Киева. Один человек погиб.

российская атака БПЛА на Киев: один человек погиб, 12 пострадали с начала суток

В Киеве в результате атаки вражеских беспилотников пострадали 12 человек: полиция документирует последствия российского террора в пяти районах столицы. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Детали

россияне с утра наносят удары по Киеву реактивными БПЛА. В результате вражеского обстрела повреждены жилой дом, медицинское учреждение, заведение питания, столичный рынок и автомобили.

Всего последствия атаки зафиксированы в Голосеевском, Деснянском, Соломенском, Оболонском и Шевченковском районах.

11 граждан получили ранения, еще у одной женщины диагностирована острая реакция на стресс.

На местах вражеских попаданий продолжают работать следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и другие профильные службы.

Враг ударил по операционной Института Стражеско в Киеве, ранен пациент20.10.26, 17:54 • 2692 просмотра

Ольга Розгон

Война в УкраинеКиев
Взрывы
Эвакуация
Дорожно-транспортное происшествие
Воздушная тревога
Война в Украине
Киев