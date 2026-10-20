российская атака БПЛА на Киев: один человек погиб, 12 пострадали с начала суток

В Киеве в результате атаки вражеских беспилотников пострадали 12 человек: полиция документирует последствия российского террора в пяти районах столицы. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Детали

россияне с утра наносят удары по Киеву реактивными БПЛА. В результате вражеского обстрела повреждены жилой дом, медицинское учреждение, заведение питания, столичный рынок и автомобили.

Всего последствия атаки зафиксированы в Голосеевском, Деснянском, Соломенском, Оболонском и Шевченковском районах.

11 граждан получили ранения, еще у одной женщины диагностирована острая реакция на стресс.

На местах вражеских попаданий продолжают работать следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и другие профильные службы.

Враг ударил по операционной Института Стражеско в Киеве, ранен пациент