российская атака БПЛА на Киев: один человек погиб, 12 пострадали с начала суток
Киев • УНН
российские БПЛА повредили дома, медучреждение, заведение общественного питания, рынок и автомобили в пяти районах Киева. Один человек погиб.
В Киеве в результате атаки вражеских беспилотников пострадали 12 человек: полиция документирует последствия российского террора в пяти районах столицы. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.
Детали
россияне с утра наносят удары по Киеву реактивными БПЛА. В результате вражеского обстрела повреждены жилой дом, медицинское учреждение, заведение питания, столичный рынок и автомобили.
Всего последствия атаки зафиксированы в Голосеевском, Деснянском, Соломенском, Оболонском и Шевченковском районах.
11 граждан получили ранения, еще у одной женщины диагностирована острая реакция на стресс.
На местах вражеских попаданий продолжают работать следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и другие профильные службы.
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