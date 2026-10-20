Враг ударил по операционной Института Стражеско в Киеве, ранен пациент

Армия рф атаковала операционную Института Стражеско Национальной академии медицинских наук в Киеве, один пациент получил ранение. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает УНН.

Россияне вновь ударили по больнице. На этот раз — по операционной Института Стражеско Национальной академии медицинских наук в Киеве. Это уже во второй раз. В прошлом году удар пришелся на четвертый этаж института, а теперь — на шестой, где расположена операционная. К счастью, обошлось без погибших. Один пациент получил ранение, ему оказали всю необходимую помощь - сообщил Корецкий.

По словам премьера, Институт спасает людей с заболеваниями сердца со всей Украины — там оперируют, выхаживают после инфарктов и возвращают людям жизнь.

Напомним

Первое нападение россиян на Институт Стражеско произошло 28 сентября 2025 года. Тогда во время обстрела погибли 50-летняя Оксана Катеруша, медицинская сестра, и пациент института.