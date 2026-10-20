Враг ударил по операционной Института Стражеско в Киеве, ранен пациент
Киев • УНН
В результате удара по операционной Института Стражеско ранен один пациент. Это уже вторая атака на медучреждение после обстрела 28 сентября 2025 года.
Армия рф атаковала операционную Института Стражеско Национальной академии медицинских наук в Киеве, один пациент получил ранение. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает УНН.
Россияне вновь ударили по больнице. На этот раз — по операционной Института Стражеско Национальной академии медицинских наук в Киеве. Это уже во второй раз. В прошлом году удар пришелся на четвертый этаж института, а теперь — на шестой, где расположена операционная. К счастью, обошлось без погибших. Один пациент получил ранение, ему оказали всю необходимую помощь
По словам премьера, Институт спасает людей с заболеваниями сердца со всей Украины — там оперируют, выхаживают после инфарктов и возвращают людям жизнь.
Напомним
Первое нападение россиян на Институт Стражеско произошло 28 сентября 2025 года. Тогда во время обстрела погибли 50-летняя Оксана Катеруша, медицинская сестра, и пациент института.