Ворог ударив по операційній Інституту Стражеска в Києві, поранений пацієнт
Київ • УНН
Унаслідок удару по операційній Інституту Стражеска поранений один пацієнт. Це вже друга атака на медзаклад після обстрілу 28 вересня 2025 року.
Армія рф атакувала операційну Інституту Стражеска Національної академії медичних наук у Києві, один пацієнт дістав поранення. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.
Росіяни знову вдарили по лікарні. Цього разу — по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук у Києві. Це вже вдруге. Торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер — на шостий, де розташована операційна. На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу
За словами прем'єра, Інститут рятує людей із хворобами серця з усієї України - там оперують, виходжують після інфарктів і повертають людям життя.
Нагадаємо
Перший напад росіян на Інститут Стражеска стався 28 вересня 2025 року. Тоді під час обстрілу загинула 50-річна Оксана Катеруша, медична сестра, і пацієнт інституту.