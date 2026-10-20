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Ворог ударив по операційній Інституту Стражеска в Києві, поранений пацієнт

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Унаслідок удару по операційній Інституту Стражеска поранений один пацієнт. Це вже друга атака на медзаклад після обстрілу 28 вересня 2025 року.

Ворог ударив по операційній Інституту Стражеска в Києві, поранений пацієнт

Армія рф атакувала операційну Інституту Стражеска Національної академії медичних наук у Києві, один пацієнт дістав поранення. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН

Росіяни знову вдарили по лікарні. Цього разу — по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук у Києві. Це вже вдруге. Торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер — на шостий, де розташована операційна. На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу 

- повідомив Корецький.

За словами прем'єра, Інститут рятує людей із хворобами серця з усієї України - там оперують, виходжують після інфарктів і повертають людям життя.

Нагадаємо

Перший напад росіян на Інститут Стражеска стався 28 вересня 2025 року. Тоді під час обстрілу загинула 50-річна Оксана Катеруша, медична сестра, і пацієнт інституту.

Антоніна Туманова

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