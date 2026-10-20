російська атака БПЛА на Київ: одна людина загинула, 12 постраждали від початку доби
Київ • УНН
російські БПЛА пошкодили будинки, медзаклад, заклад харчування, ринок і авто в п’яти районах Києва. Одна людина загинула.
У Києві внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали 12 людей: поліція документує наслідки російського терору у п’яти районах столиці. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
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росіяни з ранку завдають удару по Києву реактивними БпЛА. Через ворожий обстріл пошкоджень зазнали житловий будинок, медична установа, заклад харчування, столичний ринок та автомобілі.
Загалом, наслідки атаки зафіксовані у Голосіївському, Деснянському, Соломʼянському, Оболонському та Шевченківському районах.
11 громадян отримали поранення, ще у однієї жінки діагностовано гостру реакцію на стрес.
На місцях ворожих влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби.
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