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Техніка

російська атака БПЛА на Київ: одна людина загинула, 12 постраждали від початку доби

Київ • УНН

 • 362 перегляди

російські БПЛА пошкодили будинки, медзаклад, заклад харчування, ринок і авто в п’яти районах Києва. Одна людина загинула.

російська атака БПЛА на Київ: одна людина загинула, 12 постраждали від початку доби

У Києві внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали 12 людей: поліція документує наслідки російського терору у п’яти районах столиці. Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.

Деталі

росіяни з ранку завдають удару по Києву реактивними БпЛА. Через ворожий обстріл пошкоджень зазнали житловий будинок, медична установа, заклад харчування, столичний ринок та автомобілі.

Загалом, наслідки атаки зафіксовані у Голосіївському, Деснянському, Соломʼянському, Оболонському та Шевченківському районах.

11 громадян отримали поранення, ще у однієї жінки діагностовано гостру реакцію на стрес.

На місцях ворожих влучань продовжують працювати слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та інші профільні служби.

Ворог ударив по операційній Інституту Стражеска в Києві, поранений пацієнт20.10.26, 17:54 • 1396 переглядiв

Ольга Розгон

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