"Епіцентр" на Почайній зруйновано після удару рф балістикою по Києву - фоторепортаж

Наслідки атаки рф на Почайній. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

У ніч проти 22 жовтня під час російської ракетної атаки на Київ було зруйновано будівельний гіпермаркет "Епіцентр" в Оболонському районі, передає УНН.

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Після нічного обстрілу під удар потрапив гіпермаркет "Епіцентр" на "Почайній". Будівля зазнала таких руйнувань, що торговельний заклад більше не може функціонувати у попередньому вигляді. Зокрема, у гіпермаркеті серед іншого вибито вікна, сильно пошкоджено дах. За інформацією ЗМІ, руйнування сталось внаслідок влучання балістичної ракети. Утім, остаточні дані про обставини удару та масштаби пошкоджень потребують підтвердження.

Наслідки удару рф на Почайній у столиці. Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН.

Водночас, ДСНС України повідомили про наслідки російської атаки цієї ночі в Оболонському районі.

"Пошкоджено нежитлові будівлі, виникли пожежі. Постраждали двоє людей. Пожежі ліквідовано", – йдеться у дописі.

Крім того, за наявною інформацією, загалом у Києві внаслідок російського обстрілу загинула 1 людина. За даними КМВА, постраждало 24 особи, з них 16 госпіталізовано. За даними ДСНС, серед постраждалих 4 дітей.

Є наслідки і для інших об'єктів. За оновленими даними КМВА, "у зв'язку з безпековою ситуацією, рух транспорту Південним мостом тимчасово перекрито в обох напрямках".

Нагадаємо

росія у ніч на 22 жовтня вдарила по Україні ракетами, у тому числі балістикою, "Цирконами"/"Оніксами", і 210 дронами. Українською ППО було збито або придушено 181 дрон.

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