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Нічні обстріли України забрали життя щонайменше 6 людей, десятки постраждали – наслідки атак по регіонах

Київ • УНН

 • 5220 перегляди

рф вночі атакувала ракетами й дронами низку областей України. Загинули щонайменше шестеро людей, десятки дістали поранення.

Нічні обстріли України забрали життя щонайменше 6 людей, десятки постраждали – наслідки атак по регіонах

У ніч проти 22 жовтня російські війська атакували низку українських регіонів ракетами, ударними безпілотниками та іншими засобами ураження. За повідомленнями місцевої влади та правоохоронців, унаслідок обстрілів загинули щонайменше 6 людей, десятки зазнали поранень. Під ударами опинилися житлові будинки, енергетична інфраструктура, медичні заклади та підприємства. Про це повідомляють обласні військові адміністрації, ДСНС, Національна поліція та місцева влада, пише УНН.

Деталі

У Києві внаслідок нічного ракетного обстрілу постраждали 15 людей, серед яких двоє 15-річних підлітків. За словами міського голови Віталія Кличка, 8 поранених перебувають у лікарнях. У Дніпровському районі пошкоджені приватні будинки, у Печерському – станція швидкої допомоги та 6 автомобілів медиків, а у Святошинському районі загорівся ресторан. Через пошкодження інфраструктури на Південному мосту столична влада обмежила рух "зеленою" лінією метро.

У Харкові російські реактивні безпілотники атакували кілька районів. У Слобідському районі загорілася господарська споруда та зазнали пошкоджень приватні будинки. В Основ'янському районі зафіксували удар по центральній частині міста, а в Холодногірському районі дрон влучив у паркувальний майданчик, де загорілися автомобілі.

Наслідки обстрілів у Запорізькій, Сумській та Херсонській областях

У Запоріжжі та Запорізькому районі російські удари забрали життя 3 людей, ще 3 зазнали поранень. За даними Ради оборони Запоріжжя, протягом доби окупанти завдали 862 удари по 48 населених пунктах області.

На Сумщині внаслідок удару безпілотника по Великописарівській громаді загинув 74-річний чоловік. Ще 5 людей отримали поранення в різних громадах області. Зокрема, російські дрони атакували автомобілі у Свеській та Сумській громадах. Крім того, медична допомога знадобилася 11-річному хлопчику, який постраждав під час атаки 20 жовтня.

На Херсонщині російський безпілотник увечері 21 жовтня влучив у житловий будинок у селі Біляївка Бериславського району. Внаслідок атаки загинув 64-річний чоловік. Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину.

Удари по Харківщині та енергетичній інфраструктурі Полтавщини

У селі Лиманівка Лозівського району Харківської області російський обстріл забрав життя 42-річної жінки. Ще 4 людей постраждали, серед них хлопчики віком 10 та 13 років, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На Полтавщині російські безпілотники атакували Кременчук та Кременчуцький район. У місті дрон влучив у будівлю приватної телерадіокомпанії, спричинивши пожежу.

Крім того, у Кременчуцькому районі зафіксували влучання безпілотника по об'єкту енергетичної інфраструктури. За попередніми даними Полтавської ОВА, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

Пожежі на Кіровоградщині та понад 20 атак на Дніпропетровщині

У Кіровоградській області російські війська ввечері 21 жовтня атакували Кропивницький район. Внаслідок удару загорілися складські приміщення. За інформацією ДСНС, рятувальники локалізували пожежу, однак продовжують працювати на місці.

Гасіння ускладнюють значна площа займання та загроза повторних російських ударів. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

На Дніпропетровщині російські війська протягом ночі понад 20 разів атакували безпілотниками Нікопольський та Кам'янський райони.

У Нікопольському районі під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади. У Кам'янському районі росіяни атакували П'ятихатську громаду, де пошкодили інфраструктуру та спричинили пожежу.

За інформацією обласної влади, внаслідок цих атак на Дніпропетровщині люди не постраждали.

Рятувальники та відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Інформація про руйнування та кількість постраждалих уточнюється.

У Києві після нічної атаки десятки постраждалих, пошкоджені швидкі, обмежений рух метро та наземного транспорту22.10.26, 07:16 • 11566 переглядiв

Степан Гафтко

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