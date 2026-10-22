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"Эпицентр" на Почайной разрушен после удара рф баллистикой по Киеву - фоторепортаж

Киев • УНН

 • 18603 просмотра

В Оболонском районе Киева после российского обстрела разрушен «Эпицентр», возникли пожары. Погиб один человек, 24 пострадали.

"Эпицентр" на Почайной разрушен после удара рф баллистикой по Киеву - фоторепортаж
Последствия атаки рф на Почайной. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В ночь на 22 октября во время российской ракетной атаки на Киев был разрушен строительный гипермаркет "Эпицентр" в Оболонском районе, передает УНН.

Детали

После ночного обстрела под удар попал гипермаркет "Эпицентр" на "Почайной". Здание получило такие разрушения, что торговое заведение больше не может функционировать в прежнем виде. В частности, в гипермаркете, среди прочего, выбиты окна, сильно повреждена крыша. По информации СМИ, разрушения произошли в результате попадания баллистической ракеты. Впрочем, окончательные данные об обстоятельствах удара и масштабах повреждений требуют подтверждения.

Последствия удара рф по Почайной в столице. Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН.

В то же время ГСЧС Украины сообщили о последствиях российской атаки этой ночью в Оболонском районе.

"Повреждены нежилые здания, возникли пожары. Пострадали два человека. Пожары ликвидированы", – говорится в сообщении.

Кроме того, по имеющейся информации, всего в Киеве в результате российского обстрела погиб 1 человек. По данным КГВА, пострадали 24 человека, из них 16 госпитализированы. По данным ГСЧС, среди пострадавших 4 ребенка.

Есть последствия и для других объектов. Согласно обновленным данным КГВА, "в связи с ситуацией с безопасностью движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто в обоих направлениях".

Напомним

россия в ночь на 22 октября ударила по Украине ракетами, в том числе баллистическими, "Цирконами"/"Ониксами", и 210 дронами. Украинская ПВО сбила или подавила 181 дрон.  

Ночные обстрелы Украины унесли жизни по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали — последствия атак по регионам22.10.26, 07:39 • 31779 просмотров

Алла Киосак

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