"Эпицентр" на Почайной разрушен после удара рф баллистикой по Киеву - фоторепортаж
Киев • УНН
В Оболонском районе Киева после российского обстрела разрушен «Эпицентр», возникли пожары. Погиб один человек, 24 пострадали.
В ночь на 22 октября во время российской ракетной атаки на Киев был разрушен строительный гипермаркет "Эпицентр" в Оболонском районе, передает УНН.
Детали
После ночного обстрела под удар попал гипермаркет "Эпицентр" на "Почайной". Здание получило такие разрушения, что торговое заведение больше не может функционировать в прежнем виде. В частности, в гипермаркете, среди прочего, выбиты окна, сильно повреждена крыша. По информации СМИ, разрушения произошли в результате попадания баллистической ракеты. Впрочем, окончательные данные об обстоятельствах удара и масштабах повреждений требуют подтверждения.
В то же время ГСЧС Украины сообщили о последствиях российской атаки этой ночью в Оболонском районе.
"Повреждены нежилые здания, возникли пожары. Пострадали два человека. Пожары ликвидированы", – говорится в сообщении.
Кроме того, по имеющейся информации, всего в Киеве в результате российского обстрела погиб 1 человек. По данным КГВА, пострадали 24 человека, из них 16 госпитализированы. По данным ГСЧС, среди пострадавших 4 ребенка.
Есть последствия и для других объектов. Согласно обновленным данным КГВА, "в связи с ситуацией с безопасностью движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто в обоих направлениях".
Напомним
россия в ночь на 22 октября ударила по Украине ракетами, в том числе баллистическими, "Цирконами"/"Ониксами", и 210 дронами. Украинская ПВО сбила или подавила 181 дрон.
Ночные обстрелы Украины унесли жизни по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали — последствия атак по регионам22.10.26, 07:39 • 31779 просмотров