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рф атакувала балістикою і 210 дронами, основний удар - по Києву: скільки знищили

Київ • УНН

 • 2720 перегляди

росія завдала комбінованого удару ракетами й 210 дронами. ППО знищила або придушила 181 безпілотник, ще 10 залишалися в повітрі.

рф атакувала балістикою і 210 дронами, основний удар - по Києву: скільки знищили

росія у ніч на 22 жовтня вдарила по Україні ракетами, у тому числі балістикою, "Цирконами"/"Оніксами", і 210 дронами. Збито або придушено 181 дрон. 10 ще в повітрі. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Звідки і чим атакував ворог

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 жовтня (з 18:00 21 жовтня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням:

  • ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс (райони пуску – Курська, Брянська, Ростовська обл. - рф);
    • 210 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. 110 реактивних), Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим - Гвардійське).

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      Куди вдарила рф

      "Основний напрямок удару – Київ", - ідеться у повідомленні.

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      Як відпрацювала ППО

      Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

      "За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed (із них – 87 реактивні), Гербера та дрон інших типів, 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває", - зазначили в ПС ЗСУ.

      Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

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      Юлія Шрамко

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