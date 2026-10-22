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рф атаковала баллистикой и 210 дронами, основной удар - по Киеву: сколько уничтожили

Киев • УНН

 • 2714 просмотра

россия нанесла комбинированный удар ракетами и 210 дронами. ПВО уничтожила или подавила 181 беспилотник, ещё 10 оставались в воздухе.

рф атаковала баллистикой и 210 дронами, основной удар - по Киеву: сколько уничтожили

россия в ночь на 22 октября ударила по Украине ракетами, в том числе баллистическими, "Цирконами"/"Ониксами", и 210 дронами. Сбито или подавлено 181 дрон. Ещё 10 находятся в воздухе. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Откуда и чем атаковал враг

По данным ВС ВСУ, в ночь на 22 октября (с 18:00 21 октября) противник нанёс массированный комбинированный удар по Украине с применением:

  • ракет «Искандер-М»/С-400/«Циркон»/«Оникс» (районы пусков — Курская, Брянская, Ростовская обл. — рф);
    • 210 ударных БпЛА типа Shahed (в т. ч. 110 реактивных), «Гербера», «Италмас», дронов-имитаторов типа «Пародия» (с направлений: Миллерово, Орёл, Курск, Приморско-Ахтарск, Шаталово — рф, ВОТ Донецка, ВОТ АР Крым — Гвардейское).

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      Куда ударила рф

      "Основное направление удара — Киев", — говорится в сообщении.

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      Как отработала ПВО

      Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

      "По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 181 вражеский БпЛА типа Shahed (из них — 87 реактивных), "Гербера" и дронов других типов, 10 ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается", — отметили в ВС ВСУ.

      Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 32 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 8 локациях.

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      Юлия Шрамко

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