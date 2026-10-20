Круглосуточный российский террор: сколько еще враг сможет непрерывно атаковать Украину

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россия продолжает массированные атаки беспилотниками по Украине и пытается охватить ударами как можно большую территорию. Подробнее о том, почему рф делает ставку на массированные воздушные атаки, как они связаны с политическим давлением на Украину и что может заставить Россию снизить интенсивность ударов, журналистке УНН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Детали

Российские атаки беспилотниками происходят практически круглосуточно, однако в конце октября характер воздушных ударов изменился. По словам военного эксперта, если раньше преобладали реактивные дроны, то теперь россия снова активно использует обычные ударные беспилотники. Кроме того, враг пытается одновременно охватить атаками как можно большую часть украинской территории.

Очень странно, что сейчас снова начинается "наша песня хороша, начинай сначала". В том смысле, что вот сейчас они начнут атаковать 24/7. А что они делали всё это время? Даже сейчас, если посмотреть в окно, то на большей части Украины воздушные тревоги 24/7. И весь сентябрь мы так пережили – отметил военный эксперт.

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В то же время Олег Жданов отметил, что в конце сентября между налётами беспилотников начали появляться короткие перерывы. В частности, в Киеве и других городах иногда проходил примерно час между очередными атаками, но в конце октября Россия снова усилила атаки.

Отличие конца октября в том, что они начали пытаться покрывать всю Украину. Они снова вернулись: если в сентябре были в основном реактивные, то сейчас они снова добавили сюда обычные "Шахеды" и "Герань-2". И количество их больше, больше половины в этих непрерывных налётах на сегодняшний день – объясняет Олег Жданов.

Отдельной угрозой остаются и баллистические ракеты, пуски которых, подчёркивает Олег Жданов, сложнее предсказать. Он объясняет, что в последнее время россия применяла их с периодичностью примерно раз в 7–10 дней. К тому же интенсивность таких ударов может меняться, поэтому Украина должна быть готова и к комбинированным атакам.

Хватит ли россии ресурсов для постоянных атак

Эксперт отмечает, что россия использует те средства поражения, которые имеет в распоряжении, а объёмы применения дронов зависят, в частности, от производственных возможностей.

Они могут дать большое количество дронов — они его дают. Обратите внимание, что в сентябре они накапливали обычные "Герани-2". Фактически месяц они их очень мало использовали, а затем в первой декаде октября нанесли два мощных удара, когда количество обычных дронов превышало 500 единиц. А сейчас они запускают их уже в тех пределах, в которых их производят их предприятия – отметил военный эксперт.

В то же время Олег Жданов считает, что россия имеет ограниченные возможности для накопления больших запасов вооружения, поэтому вынуждена постоянно восполнять использованные ресурсы. Впрочем, это не означает, что интенсивность атак обязательно снизится в ближайшее время.

Они работают фактически с колёс, накоплений на сегодняшний день очень мало. И ещё раз говорю, у нас два варианта: первое — это уничтожить их мощности, но мы туда не достанем, плюс они сегодня начали ту же "Герань" закапывать в землю. Значит, второй вариант — это построение системы противовоздушной обороны в новом современном смысле, а не в старых вариантах Советского Союза или Второй мировой войны – Олег Жданов.

Почему россия делает ставку на дроны

Массированные атаки беспилотниками дают россии возможность в течение длительного времени истощать украинскую противовоздушную оборону и создавать постоянную угрозу для гражданского населения и инфраструктуры. По мнению эксперта, кремль стремится использовать эти удары как инструмент давления на украинцев, чтобы добиться уступок на собственных условиях.

Задача одна-единственная — это сломить общественное мнение, чтобы люди согласились на капитуляцию на условиях Российской Федерации. И сейчас, кстати, в Норвегии идут переговоры, там та же старая песня: "Сдавайтесь, и у вас всё будет хорошо". Не сдадитесь нам — мы будем продолжать обстрелы". Вот и всё – подчёркивает военный эксперт.

Эксперт также связывает интенсивность российских атак, в частности, с предстоящими промежуточными выборами в США и переговорами о завершении войны, чтобы усилить давление на Украину именно в периоды важных международных событий.

Абсолютно. путин всегда привязывает мощные обстрелы Украины, массированные комбинированные удары к политическим событиям. Сегодня на первом месте у нас промежуточные выборы в Соединённых Штатах. И фактически, на мой взгляд, и Трамп, и путин одновременно пошли ва-банк. Они давят так, как только могут, — всеми имеющимися силами и средствами – добавил Олег Жданов.

Что может заставить россию уменьшить количество ударов

Одним из ключевых направлений противодействия российским атакам эксперт называет усиление украинской противовоздушной обороны. По его мнению, необходимо совершенствовать возможности перехвата целей на малых и средних дальностях, а также развивать средства поражения, способные уничтожать угрозы ещё до их применения. Кроме того, важную роль играют также удары по военно-промышленным предприятиям россии.

Санкции — это долгая песня. А самые эффективные санкции — это наши ракеты и наши дроны. К сожалению, наши удары по предприятиям военно-промышленного комплекса не такой мощности, как хотелось бы, потому что дрон, который несёт даже 100 килограммов взрывчатки, — это не ракета, которая несёт 300 или 500 килограммов взрывчатки – объясняет военный эксперт.

Олег Жданов также обратил внимание на значение баллистического вооружения, которое, по его словам, могло бы усилить возможности Украины наносить удары по российским пусковым установкам и другим военным целям. В то же время эффективность противодействия зависит не только от наличия такого вооружения, но и от способности своевременно обнаруживать цели и наносить удары. Эксперт считает, что развитие собственных ракетных технологий могло бы стать одним из факторов сдерживания российских атак.