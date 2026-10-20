Цілодобовий російський терор: скільки ще ворог зможе безперервно атакувати Україну

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росія продовжує масовані атаки безпілотниками по Україні та намагається охопити ударами якомога більшу територію. Детальніше про те, чому рф робить ставку на масовані повітряні атаки, як вони пов’язані з політичним тиском на Україну та що може змусити росію зменшити інтенсивність ударів - розповів журналістці УНН військовий експерт Олег Жданов.

Деталі

російські атаки безпілотниками відбуваються практично цілодобово, однак наприкінці жовтня змінився характер повітряних ударів. За словами військового експерта, якщо раніше переважали реактивні дрони, то тепер росія знову активно використовує звичайні ударні безпілотники. Крім того, ворог намагається одночасно охопити атаками якомога більшу частину української території.

Дуже дивно, що зараз знов починається "наша пісня гарна нова, починаємо її знову". У тому сенсі, що ось зараз вони почнуть 24/7 атакувати. А що вони робили весь цей час? Навіть зараз, якщо поглянути у вікно, то на більшій частині України повітряні тривоги 24/7. І весь вересень ми так пережили – зазначив військовий експерт.

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Водночас, Олег Жданов зауважив, що наприкінці вересня між нальотами безпілотників почали з’являтися короткі перерви. Зокрема, у Києві та інших містах іноді проходила приблизно година між черговими атаками, але наприкінці жовтня росія знову посилила атаки.

Відмінність кінця жовтня в тому, що вони почали намагатися покривати всю Україну. Вони знов повернулися: якщо у вересні були здебільшого реактивні, то зараз вони знов додали сюди звичайні "Шахеди" і "Герань-2". І кількість їх більша, більше половини в цих безперервних нальотах на сьогоднішній день – пояснює Олег Жданов.

Окремою загрозою залишаються й балістичні ракети, пуски яких, підкреслює Олег Жданов, складніше передбачити. Він пояснює, що останнім часом росія застосовувала їх із періодичністю приблизно раз на 7-10 днів. До того ж, інтенсивність таких ударів може змінюватися, тому Україна має бути готовою і до комбінованих атак.

Чи вистачить росії ресурсів для постійних атак

Експерт зазначає, що росія використовує ті засоби ураження, які має в розпорядженні, а обсяги застосування дронів залежать, зокрема, від можливостей виробництва.

Вони можуть дати велику кількість дронів - вони її дають. Зверніть увагу, що у вересні вони накопичували звичайні "Герані-2". Фактично місяць їх дуже мало використовували, а потім у першій декаді днів жовтня зробили два потужних удари, коли кількість звичайних дронів перевищувала 500 одиниць. А зараз вони їх пускають уже в тих межах, які випускають їхні підприємства – зауважив військовий експерт.

Водночас, Олег Жданов вважає, що росія має обмежені можливості для накопичення великих запасів озброєння, тому змушена постійно поповнювати використані ресурси. Втім, це не означає, що інтенсивність атак обов’язково зменшиться найближчим часом.

Вони працюють фактично з коліс, накопичень на сьогоднішній день дуже мало. І ще раз кажу, у нас два варіанти: перше - це знищити їхні потужності, але ми туди не дістанемо, плюс вони сьогодні почали ту ж "Герань" закопувати в землю. Значить, другий варіант - це побудова системи протиповітряної оборони в новому сучасному сенсі, а не в старих варіантах Радянського Союзу чи Другої світової війни – Олег Жданов.

Чому росія робить ставку на дрони

Масовані атаки безпілотниками дають росії змогу тривалий час виснажувати українську протиповітряну оборону та створювати постійну загрозу для цивільного населення й інфраструктури. На думку експерта, кремль прагне використати ці удари як інструмент тиску на українців, щоб домогтися поступок на власних умовах.

Задача одна-єдина - це зламати суспільну думку, щоб люди погодилися на капітуляцію на умовах російської федерації. І зараз, до речі, у Норвегії тривають перемовини, там та сама стара пісня: "Здавайтеся, і вам буде все добре". Не здастеся нам - ми будемо продовжувати обстріли". От і все – наголошує військовий експерт.

Експерт також пов’язує інтенсивність російських атак зокрема і з майбутніми проміжними виборами у США та переговорами щодо завершення війни, щоб посилити тиск на Україну саме в періоди важливих міжнародних подій.

Абсолютно. путін завжди прив’язує потужні обстріли України, масовані комбіновані удари, до політичних подій. Сьогодні на першому місці у нас проміжні вибори у Сполучених Штатах. І фактично, на мій погляд, і Трамп, і путін одночасно пішли ва-банк. Вони тиснуть так, як тільки можуть, - усіма наявними силами й засобами – додав Олег Жданов.

Що може змусити росію зменшити кількість ударів

Одним із ключових напрямів протидії російським атакам експерт називає посилення української протиповітряної оборони. На його думку, необхідно вдосконалювати можливості перехоплення цілей на малих і середніх дальностях, а також розвивати засоби ураження, які здатні знищувати загрози ще до їхнього застосування. Крім того, важливу роль відіграють ще удари по військово-промислових підприємствах росії.

Санкції - це довга пісня. А найефективніші санкції - це наші ракети і наші дрони. На жаль, наші удари по підприємствах військово-промислового комплексу не такої потужності, як хотілося б, тому що дрон, який навіть 100 кілограмів вибухівки несе, - це не ракета, яка несе 300 або 500 кілограмів вибухівки – пояснює військовий експерт.

Олег Жданов також звернув увагу на значення балістичного озброєння, яке, за його словами, могло б посилити можливості України завдавати ударів по російських пускових установках та інших військових цілях. Водночас ефективність протидії залежить не лише від наявності такого озброєння, а й від здатності своєчасно виявляти цілі та завдавати ударів. Експерт вважає, що розвиток власних ракетних технологій міг би стати одним із чинників стримування російських атак.