SpaceX вперше повернула Starship із космосу та захопила корабель механічними "руками" стартової вежі
Київ • УНН
Starship повернувся після 22-годинного орбітального польоту, і його захопили механічні маніпулятори стартової вежі. Super Heavy не захоплювали.
Космічний корабель Starship компанії SpaceX Ілона Маска вперше здійснив повернення після орбітального польоту із захопленням спеціальними механічними маніпуляторами стартової вежі. Історичний маневр відбувся після 22-годинного випробувального польоту. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
За інформацією видання, корабель повернувся на стартовий майданчик, де його підхопили величезні механічні "руки", встановлені на спеціальній вежі.
Захоплення відбулося о 16:16 за східним часом США. Така технологія дозволяє повертати космічні апарати без традиційної посадки на опори та є важливим елементом концепції багаторазового використання Starship.
Водночас під час цього випробувального запуску SpaceX відмовилася від спроби захопити нижній ступінь ракети Super Heavy. Натомість головним досягненням місії стало повернення самого космічного корабля після тривалого перебування на орбіті.
Starship розробляють як повністю багаторазову космічну систему для транспортування вантажів і людей. У майбутньому SpaceX планує використовувати її для польотів на Місяць і Марс.
Спроба SpaceX здійснити унікальне подвійне захоплення зі Starship провалилася14.11.26, 08:39 • 9080 переглядiв