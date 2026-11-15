SpaceX впервые вернула Starship из космоса и захватила корабль механическими "руками" стартовой башни

Космический корабль Starship компании SpaceX Илона Маска впервые совершил возвращение после орбитального полёта с захватом специальными механическими манипуляторами стартовой башни. Исторический манёвр состоялся после 22-часового испытательного полёта. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По информации издания, корабль вернулся на стартовую площадку, где его подхватили огромные механические "руки", установленные на специальной башне.

Захват состоялся в 16:16 по восточному времени США. Такая технология позволяет возвращать космические аппараты без традиционной посадки на опоры и является важным элементом концепции многоразового использования Starship.

В то же время во время этого испытательного запуска SpaceX отказалась от попытки захватить нижнюю ступень ракеты Super Heavy. Вместо этого главным достижением миссии стало возвращение самого космического корабля после длительного пребывания на орбите.

Starship разрабатывают как полностью многоразовую космическую систему для транспортировки грузов и людей. В будущем SpaceX планирует использовать её для полётов на Луну и Марс.

Попытка SpaceX осуществить уникальный двойной захват со Starship провалилась