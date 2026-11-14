Попытка SpaceX осуществить уникальный двойной захват со Starship провалилась

Попытка SpaceX вернуть весь свой Starship на стартовую площадку провалилась, когда ускоритель упал в Мексиканский залив и взорвался. Однако космический аппарат всё же вышел на орбиту в ходе своего самого смелого испытания. Об этом УНН пишет со ссылкой на AP.

Детали

Вместо возвращения на стартовую площадку в Техасе после запуска первая ступень ускорителя была перенаправлена в сторону моря. Reuters отмечает, что ускоритель Super Heavy v3 Booster 22 взорвался во время прерванного возвращения на стартовый комплекс SpaceX.

Несмотря на неудачу, космический аппарат продолжил свой путь. И вывел на орбиту 26 интернет-спутников Starlink.

В субботу, 14 ноября, он направится к стартовой площадке, если не возникнут дальнейшие проблемы. Полёт может продлиться до 22 часов.

"Starship и его теплозащитный экран находятся в исправном состоянии, и аппарат продолжает вращаться вокруг Земли после впечатляющего начала своей миссии почти 7 часов назад. Команды продолжают следить за системами перед запланированным возвращением на стартовую площадку Starbase примерно через 22,5 часа после запуска", — указали в SpaceX незадолго до 8 часов по киевскому времени в X.

Это первая попытка Starship вернуться на стартовую площадку с орбиты, чтобы быть пойманным в воздухе механическими манипуляторами, закреплёнными на стартовой башне. Потеря ускорителя означала, что компания Илона Маска не смогла осуществить двойной захват.

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