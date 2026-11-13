SpaceX со Starship впервые в истории попытается "поймать" космический корабль

Компания SpaceX Илона Маска готовилась в пятницу, 13 ноября, провести последнее испытание крупнейшей и самой мощной ракеты в мире Starship, планируя осуществить новаторский "захват" космического корабля после суток на орбите. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Успешный захват верхней ступени Starship ознаменует значительную веху в многолетнем стремлении космической отрасли к полностью многоразовому космическому кораблю, который может значительно снизить расходы на миссии и сделать возможными частые полёты.

"В случае успеха это станет первым полным возвращением орбитальной пусковой системы и прорывным моментом в создании надёжной, быстро многоразовой ракеты Starship", — заявили в SpaceX.

В рамках 15-го испытательного полёта Starship в пятницу SpaceX планирует вернуть обе ступени этой массивной 124-метровой ракеты-носителя.

Компания уже трижды ловила ускоритель, получивший название Super Heavy, причём первая ступень вертикально спускалась обратно на место запуска вскоре после старта и размещалась в механических "манипуляторах-палочках".

Теперь компания попытается сделать то же самое с космическим кораблём. Некоторые версии корабля предназначены для запуска интернет-спутников и центров обработки данных на орбиту, тогда как другие будут предназначены для перевозки людей на Луну и Марс.

Космический корабль, который можно полностью использовать повторно, — это "Святой Грааль" космической отрасли, сказал Клейтон Своуп, эксперт в аэрокосмической отрасли Центра стратегических и международных исследований.

"Пока никому не удавалось этого сделать", — сказал он.

Запуск в пятницу запланирован с базы SpaceX Starbase в Южном Техасе в 16:45 (00:45 14 ноября по Киеву).

После старта и отделения двух ступеней в воздухе SpaceX планирует вернуть Super Heavy на Землю через шесть с половиной минут, поймав его на стартовой площадке на побережье Мексиканского залива.

Космический корабль продолжит полёт, достигнув околоземной орбиты, где развернёт 26 спутников в созвездии интернет-спутников Starlink Маска, которое стало основным источником дохода SpaceX.

Затем он совершит 14 витков вокруг планеты, прежде чем вернуться через 22 часа и, как надеется SpaceX, безопасно опуститься в "манипуляторы-палочки".

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