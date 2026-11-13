SpaceX зі Starship уперше в історії спробує "зловити" космічний корабель

$45.320.1850.480.60
ukenru
Ексклюзив
06:20 • 3276 перегляди
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
05:22 • 10579 перегляди
Обмін полоненими, залучення Європи та наступні зустрічі: Зеленський оцінив результати переговорівPhoto
02:19 • 17703 перегляди
Трамп сповнений рішучості очолити зусилля задля завершення війни - Віткофф
12 листопада, 23:44 • 16240 перегляди
путін погодився на участь Європи у переговорах щодо війни в Україні - Кушнер
12 листопада, 23:16 • 14517 перегляди
Російський FPV-дрон убив двох цивільних на Сумщині
12 листопада, 22:20 • 14982 перегляди
ЄС братиме безпосередню участь у переговорах щодо війни в Україні - Зеленський
12 листопада, 21:11 • 15674 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським у Дубліні
12 листопада, 20:47 • 19828 перегляди
В Україні протестували аналоги Mavic: які характеристики перевіряли
Ексклюзив
12 листопада, 18:13 • 33718 перегляди
Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні
12 листопада, 17:53 • 23722 перегляди
13 листопада в Україні будуть діяти графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної АнгліїVideo12 листопада, 20:54 • 10623 перегляди
Зеленський обговорив із Мелоні ППО, а з Макроном — майбутню зустріч у Коаліції охочихVideo12 листопада, 21:05 • 4018 перегляди
Підозрюваний у стрілянині неподалік Білого дому застрелився - АР12 листопада, 21:43 • 6822 перегляди
У російському волгограді після атаки дронів загорівся нафтопереробний заводVideo13 листопада, 00:15 • 4604 перегляди
Ймовірна китайська шпигунка, з якою керівник Nvidia мав стосунки, повернулася до Пекіна - Bloomberg01:17 • 7204 перегляди
Публікації
Україна відновлює аеромедичну евакуацію: чи стане це кроком до відкриття неба
Ексклюзив
06:20 • 3266 перегляди
В Україні протестували аналоги Mavic: які характеристики перевіряли12 листопада, 20:47 • 19826 перегляди
Фабрика фейків: як російська пропаганда маніпулює інформацією про антикорупційні розслідування в Україні
Ексклюзив
12 листопада, 18:13 • 33715 перегляди
Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"12 листопада, 17:42 • 26826 перегляди
"Алігатор" більше не полетить - що відомо про збитий "дружнім вогнем" Ка-52 PhotoVideo12 листопада, 17:00 • 25827 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Стів Віткофф
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної АнгліїVideo12 листопада, 20:54 • 10736 перегляди
Після заяви про відставку: ЗМІ знайшли ще одну коханку гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 листопада, 20:12 • 12096 перегляди
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина12 листопада, 18:16 • 13006 перегляди
Українка Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фрідайвінгуPhotoVideo12 листопада, 17:20 • 21143 перегляди
Європейське дослідження виявило 900 мільйонів галактик, а також таємниці "темного всесвіту" - ЗМІ12 листопада, 16:51 • 14222 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Forbes
MIM-104 Patriot
The Guardian

SpaceX зі Starship уперше в історії спробує "зловити" космічний корабель

Київ • УНН

 • 144 перегляди

SpaceX планує 15-й випробувальний політ Starship із поверненням обох ступенів і захопленням корабля після 14 обльотів Землі.

SpaceX зі Starship уперше в історії спробує "зловити" космічний корабель

Компанія SpaceX Ілона Маска готувалася у п'ятницю, 13 листопада, провести своє останнє випробування найбільшої та найпотужнішої ракети у світі Starship, плануючи здійснити новаторське "захоплення" космічного корабля після доби на орбіті. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Успішне захоплення верхнього ступеня Starship ознаменує значну віху в багаторічному прагненні космічної галузі до повністю багаторазового космічного корабля, який може значно знизити витрати на місії та зробити можливими часті подорожі.

"У разі успіху це стане першим повним поверненням орбітальної пускової системи та проривним моментом у створенні надійної, швидко багаторазової ракети Starship", - заявили в SpaceX.

У межах 15-го випробувального польоту Starship у п'ятницю SpaceX планує повернути обидва ступені цієї масивної 124-метрової ракети-носія.

Компанія вже тричі ловила прискорювач, який отримав назву Super Heavy, причому перший ступінь вертикально спускався назад на місце запуску невдовзі після запуску та розміщувався в механічних "маніпуляторах-паличках".

Тепер компанія спробує зробити те саме з космічним кораблем. Деякі версії судна призначені для запуску інтернет-супутників та центрів обробки даних на орбіту, тоді як інші будуть призначені для перевезення людей на Місяць і Марс.

Космічний корабель, який можна повністю використовувати повторно, – це "Святий Грааль" космічної галузі, сказав Клейтон Своуп, експерт з аерокосмічної галузі Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

"Поки що нікому не вдавалося цього зробити", – сказав він. 

Запуск у п'ятницю заплановано на базі SpaceX Starbase у південному Техасі о 16:45 (00:45 14 листопада за Києвом).

Після старту та відділення двох ступенів у повітрі SpaceX планує повернути Super Heavy на Землю через шість з половиною хвилин, зловивши його на стартовому майданчику на узбережжі Мексиканської затоки.

Космічний корабель продовжить досягати орбіти Землі, де розгорне 26 супутників у сузір'ї інтернет-супутників Starlink Маска, яке стало основним джерелом доходу для SpaceX.

Потім він зробить 14 обльотів навколо планети, перш ніж повернутися через 22 години та, як сподівається SpaceX, безпечно спуститися в "маніпулятори-палички".

SpaceX запустила секретну місію для військових США07.11.26, 10:10 • 10384 перегляди

Юлія Шрамко

СвітТехнології
SpaceX Starship
Starlink
SpaceX
Техас
Ілон Маск