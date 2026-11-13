SpaceX зі Starship уперше в історії спробує "зловити" космічний корабель

Компанія SpaceX Ілона Маска готувалася у п'ятницю, 13 листопада, провести своє останнє випробування найбільшої та найпотужнішої ракети у світі Starship, плануючи здійснити новаторське "захоплення" космічного корабля після доби на орбіті. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

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Успішне захоплення верхнього ступеня Starship ознаменує значну віху в багаторічному прагненні космічної галузі до повністю багаторазового космічного корабля, який може значно знизити витрати на місії та зробити можливими часті подорожі.

"У разі успіху це стане першим повним поверненням орбітальної пускової системи та проривним моментом у створенні надійної, швидко багаторазової ракети Starship", - заявили в SpaceX.

У межах 15-го випробувального польоту Starship у п'ятницю SpaceX планує повернути обидва ступені цієї масивної 124-метрової ракети-носія.

Компанія вже тричі ловила прискорювач, який отримав назву Super Heavy, причому перший ступінь вертикально спускався назад на місце запуску невдовзі після запуску та розміщувався в механічних "маніпуляторах-паличках".

Тепер компанія спробує зробити те саме з космічним кораблем. Деякі версії судна призначені для запуску інтернет-супутників та центрів обробки даних на орбіту, тоді як інші будуть призначені для перевезення людей на Місяць і Марс.

Космічний корабель, який можна повністю використовувати повторно, – це "Святий Грааль" космічної галузі, сказав Клейтон Своуп, експерт з аерокосмічної галузі Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

"Поки що нікому не вдавалося цього зробити", – сказав він.

Запуск у п'ятницю заплановано на базі SpaceX Starbase у південному Техасі о 16:45 (00:45 14 листопада за Києвом).

Після старту та відділення двох ступенів у повітрі SpaceX планує повернути Super Heavy на Землю через шість з половиною хвилин, зловивши його на стартовому майданчику на узбережжі Мексиканської затоки.

Космічний корабель продовжить досягати орбіти Землі, де розгорне 26 супутників у сузір'ї інтернет-супутників Starlink Маска, яке стало основним джерелом доходу для SpaceX.

Потім він зробить 14 обльотів навколо планети, перш ніж повернутися через 22 години та, як сподівається SpaceX, безпечно спуститися в "маніпулятори-палички".

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