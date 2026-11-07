SpaceX запустила секретну місію для військових США

SpaceX запустила засекречену місію для військових США. Про це УНН пише з посиланням на Space.com.

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Ракета Falcon 9 стартувала з космодрому Ванденберг у Каліфорнії в США 6 листопада о 19:48 за місцевим часом (02:48 7 листопада за Києвом), піднявшись у небо на тлі заходу сонця над Тихим океаном.

Запуск дав старт місії USSF-432 для Космічних сил США, про які мало що відомо. Ні SpaceX, ні Космічні сили США не повідомляли багато про USSF-432 заздалегідь, і про це стало відомо лише ввечері напередодні запуску; SpaceX перервала трансляцію приблизно через 10 хвилин після старту, невдовзі після того, як перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю для посадки.

Посадку було здійснено на плавучий космодром SpaceX "Of Course I Still Love You", що в Тихому океані. Це був восьмий політ для цієї конкретної ракети-носія, позначеної як 1095.

Тим часом верхній ступінь Falcon 9 продовжував нести свій загадковий вантаж у небо. На думку сторонніх спостерігачів, він може прямувати на низьку навколоземну орбіту.

"Можливо, це партія засекречених низькоорбітальних супутників для портфеля космічних систем виявлення та цілевказівки (SBST) Космічних сил США, створених на основі супутникової платформи Starshield компанії SpaceX, судячи з того, що місця скидання щаблів ракети точно збігаються з місцями попередніх запусків Starlink Group 15", – написано в описі місії на сайті NextSpaceflight.com.

Starlink - це мегагрупування низькоорбітальних супутників SpaceX, що складається з більш ніж 11 000 супутників, що діють. Starshield - це аналогічна система, призначена для надання послуг американським військовим та їхнім союзникам. Вважається, що супутники Starshield значною мірою засновані на платформі космічних апаратів Starlink.

Скільки запусків SpaceX цього року

USSF-432 став 119-м запуском Falcon 9 у 2026 році та 14-м польотом ракети з метою національної безпеки цього року. Переважна більшість місій Falcon 9 у 2026 році – понад 70% – була присвячена створенню мегагрупування Starlink.

SpaceX також запустила цього року ще шість місій. Три з них були робочими польотами ракети Falcon Heavy, а решта трьох – випробувальними місіями ракети Starship наступного покоління. SpaceX планує вивести з експлуатації як Falcon 9, так і Falcon Heavy невдовзі після того, як буде запущена і почне працювати повністю багаторазова ракета Starship, найбільша і найпотужніша ракета з коли-небудь побудованих.

Корабель Starship здійснив свій перший орбітальний політ, вивівши на орбіту супутники Starlink