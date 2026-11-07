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SpaceX запустила секретную миссию для военных США

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Falcon 9 вывела на орбиту загадочный груз для Космических сил США. Эксперты предполагают, что это могут быть спутники Starshield.

SpaceX запустила секретную миссию для военных США

SpaceX запустила засекреченную миссию для военных США. Об этом УНН пишет со ссылкой на Space.com.

Детали

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии в США 6 ноября в 19:48 по местному времени (02:48 7 ноября по Киеву), поднявшись в небо на фоне заката над Тихим океаном.

Запуск положил начало миссии USSF-432 для Космических сил США, о которой мало что известно. Ни SpaceX, ни Космические силы США заранее не сообщали многого о USSF-432, и об этом стало известно лишь вечером накануне запуска; SpaceX прервала трансляцию примерно через 10 минут после старта, вскоре после того, как первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю для посадки.

Посадка была осуществлена на плавучий космодром SpaceX "Of Course I Still Love You" в Тихом океане. Это был восьмой полет для этой конкретной ракеты-носителя, обозначенной как 1095.

Тем временем верхняя ступень Falcon 9 продолжала нести свой загадочный груз в небо. По мнению сторонних наблюдателей, она может направляться на низкую околоземную орбиту.

"Возможно, это партия засекреченных низкоорбитальных спутников для портфеля космических систем обнаружения и целеуказания (SBST) Космических сил США, созданных на основе спутниковой платформы Starshield компании SpaceX, судя по тому, что места сброса ступеней ракеты точно совпадают с местами предыдущих запусков Starlink Group 15", – написано в описании миссии на сайте NextSpaceflight.com.

Starlink — это мегагруппировка низкоорбитальных спутников SpaceX, состоящая из более чем 11 000 действующих спутников. Starshield — это аналогичная система, предназначенная для предоставления услуг американским военным и их союзникам. Считается, что спутники Starshield в значительной степени основаны на платформе космических аппаратов Starlink.

Сколько запусков SpaceX в этом году

USSF-432 стал 119-м запуском Falcon 9 в 2026 году и 14-м полетом ракеты в рамках миссии национальной безопасности в этом году. Подавляющее большинство миссий Falcon 9 в 2026 году — более 70% — было посвящено созданию мегагруппировки Starlink.

SpaceX также запустила в этом году еще шесть миссий. Три из них были рабочими полетами ракеты Falcon Heavy, а остальные три — испытательными миссиями ракеты Starship следующего поколения. SpaceX планирует вывести из эксплуатации Falcon 9 и Falcon Heavy вскоре после того, как будет запущена и начнет работать полностью многоразовая ракета Starship, крупнейшая и самая мощная ракета из когда-либо построенных.

Корабль Starship совершил свой первый орбитальный полёт, выведя на орбиту спутники Starlink28.09.26, 22:50 • 19489 просмотров

Юлия Шрамко

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