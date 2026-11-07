SpaceX запустила секретную миссию для военных США

SpaceX запустила засекреченную миссию для военных США. Об этом УНН пишет со ссылкой на Space.com.

Детали

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии в США 6 ноября в 19:48 по местному времени (02:48 7 ноября по Киеву), поднявшись в небо на фоне заката над Тихим океаном.

Запуск положил начало миссии USSF-432 для Космических сил США, о которой мало что известно. Ни SpaceX, ни Космические силы США заранее не сообщали многого о USSF-432, и об этом стало известно лишь вечером накануне запуска; SpaceX прервала трансляцию примерно через 10 минут после старта, вскоре после того, как первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю для посадки.

Посадка была осуществлена на плавучий космодром SpaceX "Of Course I Still Love You" в Тихом океане. Это был восьмой полет для этой конкретной ракеты-носителя, обозначенной как 1095.

Тем временем верхняя ступень Falcon 9 продолжала нести свой загадочный груз в небо. По мнению сторонних наблюдателей, она может направляться на низкую околоземную орбиту.

"Возможно, это партия засекреченных низкоорбитальных спутников для портфеля космических систем обнаружения и целеуказания (SBST) Космических сил США, созданных на основе спутниковой платформы Starshield компании SpaceX, судя по тому, что места сброса ступеней ракеты точно совпадают с местами предыдущих запусков Starlink Group 15", – написано в описании миссии на сайте NextSpaceflight.com.

Starlink — это мегагруппировка низкоорбитальных спутников SpaceX, состоящая из более чем 11 000 действующих спутников. Starshield — это аналогичная система, предназначенная для предоставления услуг американским военным и их союзникам. Считается, что спутники Starshield в значительной степени основаны на платформе космических аппаратов Starlink.

Сколько запусков SpaceX в этом году

USSF-432 стал 119-м запуском Falcon 9 в 2026 году и 14-м полетом ракеты в рамках миссии национальной безопасности в этом году. Подавляющее большинство миссий Falcon 9 в 2026 году — более 70% — было посвящено созданию мегагруппировки Starlink.

SpaceX также запустила в этом году еще шесть миссий. Три из них были рабочими полетами ракеты Falcon Heavy, а остальные три — испытательными миссиями ракеты Starship следующего поколения. SpaceX планирует вывести из эксплуатации Falcon 9 и Falcon Heavy вскоре после того, как будет запущена и начнет работать полностью многоразовая ракета Starship, крупнейшая и самая мощная ракета из когда-либо построенных.

Корабль Starship совершил свой первый орбитальный полёт, выведя на орбиту спутники Starlink