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SpaceX Starship
Starlink
The New York Times

Спроба SpaceX здійснити унікальне подвійне захоплення зі Starship провалилася

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Starship вивів на орбіту 26 супутників Starlink і готується повернутися на Starbase. Прискорювач Super Heavy v3 вибухнув у Мексиканській затоці.

Спроба SpaceX здійснити унікальне подвійне захоплення зі Starship провалилася

Спроба SpaceX повернути весь свій Starship на стартовий майданчик провалилася, коли прискорювач впав у Мексиканську затоку і вибухнув. Але космічний апарат все ж таки вийшов на орбіту у своєму найсміливішому випробуванні. Про це УНН пише з посиланням на AP.

Деталі

Замість повернення на стартовий майданчик у Техасі після старту, перший ступінь прискорювача був перенаправлений у бік моря. Reuters зазначає, що прискорювач Super Heavy v3 Booster 22 вибухнув під час перерваного повернення на стартовий комплекс SpaceX.

Попри невдачу, космічний апарат продовжив свій шлях. І вивів на орбіту 26 інтернет-супутників Starlink.

У суботу, 14 листопада, він попрямує до стартового майданчика, якщо не виникнуть подальші проблеми. Політ може тривати до 22 години.

"Starship та його теплозахисний екран перебувають у справному стані, і апарат продовжує обертатися навколо Землі після вражаючого початку своєї місії майже 7 годин тому. Команди продовжують стежити за системами перед запланованим поверненням на стартовий майданчик Starbase приблизно за 22,5 години після запуску", - вказали у SpaceX незадовго до 8 години за Києвом у X.

Це перша спроба Starship повернутися на стартовий майданчик із орбіти, щоб бути вихопленим у повітрі механічними маніпуляторами, закріпленими на стартовій вежі. Втрата прискорювача означала, що компанія Ілона Маска не змогла здійснити подвійне захоплення.

SpaceX зі Starship уперше в історії спробує "зловити" космічний корабель13.11.26, 08:33 • 18319 переглядiв

Юлія Шрамко

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Reuters
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