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У Землі з'явився другий супутник – астрономи розповіли, як довго він залишатиметься поруч із планетою

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Астероїд 2026 QQ8 діаметром близько 2 метрів перебуває під гравітаційним впливом Землі. Він залишить її околиці у січні 2027 року.

У Землі з'явився другий супутник – астрономи розповіли, як довго він залишатиметься поруч із планетою

Астрономи підтвердили, що Земля тимчасово отримала ще один природний супутник – невеликий астероїд 2026 QQ8. Космічне тіло перебуває під впливом земної гравітації, однак уже на початку 2027 року має залишити околиці нашої планети. Про це повідомляє Live Science, пише УНН.

Деталі

Астероїд уперше помітив у серпні 2026 року угорський астроном Крістіан Шарнецький. Офіційно про відкриття Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу повідомив 29 жовтня.

За оцінками науковців, діаметр космічного об'єкта становить лише близько 2 метрів. Він перебуває на відстані понад 500 тисяч кілометрів від Землі – значно далі, ніж Місяць.

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Такі об'єкти називають "мінісупутниками". Це невеликі астероїди, які тимчасово потрапляють під гравітаційний вплив Землі, а згодом повертаються до самостійного руху навколо Сонця.

Астрономи встановили, що Земля захопила 2026 QQ8 ще у квітні цього року. Очікується, що астероїд залишатиметься поблизу планети до січня 2027 року.

Науковці наголошують, що небезпеки для Землі він не становить. Навіть у разі потрапляння в атмосферу такий маленький об'єкт, найімовірніше, повністю згорів би, не досягнувши поверхні.

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Степан Гафтко

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