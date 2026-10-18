Японія запускає першу місію для доставки зразків із супутника Марса

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Японія готується запустити космічний апарат у рамках першої у світі місії, мета якої — доставити на Землю зразки ґрунту з Фобоса, одного з двох невеликих супутників Марса, що мають форму картоплини, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Науковці сподіваються, що ця місія, яка, як очікується, триватиме п’ять років, допоможе з’ясувати, як утворилися Фобос і його менший "брат" Деймос, а можливо, навіть проллє світло на походження життя в Сонячній системі.

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) планує здійснити запуск у вівторок за допомогою нової японської ракети-носія H3.

Ясухіро Кавакацу, керівник проєкту Martian Moons eXploration (MMX), зазначив, що зразки з Фобоса нададуть важливі дані для оцінки можливості використання цього супутника як бази для майбутньої пілотованої експедиції на Марс. США, Китай та інші країни планують відправити астронавтів на Червону планету.

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"Попри їхню потенційну значущість, супутники Марса досі не були детально досліджені, — каже Кавакацу. — Їх називають найважливішими "непідкореними вершинами" в Сонячній системі".

Японія очолює цю міжнародну місію, до якої також залучені NASA та космічні агентства інших країн, що надають обладнання й забезпечують зв’язок.

Починаючи з 1960-х років до Марса було відправлено десятки місій, проте його супутники здебільшого залишаються загадкою. Кілька спроб Росії здійснити посадку на Фобос (зокрема місія 2011 року) завершилися невдачею.

Назви Фобос і Деймос походять від імен персонажів давньогрецьких міфів — уособлень страху й жаху, синів бога війни Ареса (якому в римській міфології відповідає Марс).

Ключове питання полягає в тому, як саме вони утворилися і з чого складаються. Деякі вчені припускають, що ці два небесні тіла неправильної форми, вкриті кратерами, можуть бути уламками, що виникли після зіткнення великого космічного об’єкта з Марсом. Інші ж вважають, що ці супутники можуть бути астероїдами, які прибули з інших куточків космосу.

Представники JAXA переконані, що зразки з Фобоса дадуть відповіді на ці запитання. "Аналіз зразків ґрунту майже напевно дозволить нам дійти певного висновку", — стверджує Кійосі Курамото, головний науковий керівник місії.

Додамо

Вчені вирішили зібрати зразки з Фобоса насамперед тому, що цей супутник розташований ближче до Марса, ніж Деймос, а отже, може містити більше інформації про планету. За словами представників JAXA (Японського агентства аерокосмічних досліджень), очікується, що близько 0,1% матеріалу, зібраного на Фобосі, становитиме речовина, яка потрапила туди з Марса.

Діаметр Фобоса в найширшій частині становить близько 27 км; він обертається навколо Марса на відстані приблизно 6000 км, здійснюючи повний оберт тричі на добу.

За словами Курамото, зразки з Фобоса також можуть пролити світло на походження Деймоса, оскільки вважається, що обидва супутники мають спільне коріння. Місія передбачає проліт повз Деймос для проведення спостережень.

Шлях до "червоної планети" буде тривалим: у найближчій точці вона розташована на відстані 55 млн км від Землі. Як зазначив Кавакацу, фактична відстань польоту становитиме 500–600 млн км.

Після запуску за допомогою ракети-носія H3 космічний апарат дістанеться околиць Марса приблизно в серпні 2027 року. Протягом наступних трьох років він перебуватиме поблизу Фобоса, збираючи дані та зразки, після чого у 2031 році повернеться на Землю.

Апарат MMX складається з трьох модулів: рушійного, дослідницького та модуля для повернення. На Землю зі зразками повернеться лише третій модуль.

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На борту апарата розмістяться 13 наукових інструментів. Серед них — розроблений спільно Францією та Німеччиною ровер, який висадиться на поверхню супутника; пристрій NASA для відбору зразків; інструмент для вимірювання гамма-випромінювання; а також обладнання Європейського космічного агентства для зв’язку в глибокому космосі. Крім того, японський детектор радіації збиратиме дані, які можуть стати в пригоді для майбутніх пілотованих місій на Марс.

Першим на поверхню Фобоса має висадитися франко-німецький ровер "Ідефікс" (Idefix). Під час своєї 100-денної місії (запланованої приблизно на 2029 рік) він досліджуватиме поверхню, щоб допомогти в подальшому відборі ґрунту японським апаратом. На основі топографічних даних, отриманих від ровера, буде обрано відносно рівну та гладку ділянку для посадки. Після приземлення місії MMX науковці JAXA планують зібрати щонайменше 10 г ґрунту з поверхні супутника, здійснивши два забори зразків за допомогою американських та японських технологій.

Пристрій NASA використовує газ під тиском, щоб підняти поверхневий пил і перемістити його в контейнер, тоді як японський метод передбачає буріння для отримання зразків із глибини близько 2 см. Під час першої спроби апарат MMX збере зразки як із поверхні, так і з глибини, а під час другого приземлення — візьме додаткові проби з підповерхневого шару.

За словами вчених, збір зразків із кількох різних ділянок підвищує ймовірність виявлення слідів, які можуть свідчити про існування мікробного життя на Марсі в минулому.

Посадка на вкритий кратерами супутник, гравітація якого становить лише дві тисячні від земної, — завдання надзвичайно складне. Щоб мінімізувати підстрибування апарата в момент торкання поверхні, дослідницький модуль MMX оснащено чотириопорним шасі з амортизаційною системою.

Як повідомляють у JAXA, апарат має колеса, здатні забезпечити зчеплення з поверхнею в умовах слабкої гравітації; вони також дозволяють апарату повернутися в робоче положення, якщо він перекинеться, і рухатися "зі швидкістю равлика".

Зібрані зразки помістять у термозахисну капсулу, розроблену так, щоб вона витримала проходження крізь атмосферу Землі. Очікується, що модуль приземлиться в Австралії, після чого його доправлять до Японії.