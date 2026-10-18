Япония запускает первую миссию по доставке образцов со спутника Марса

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Япония готовится запустить космический аппарат в рамках первой в мире миссии, цель которой — доставить на Землю образцы грунта с Фобоса, одного из двух небольших спутников Марса картофелеобразной формы, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Ученые надеются, что эта миссия, которая, как ожидается, продлится пять лет, поможет выяснить, как образовались Фобос и его меньший «брат» Деймос, а возможно, даже прольет свет на происхождение жизни в Солнечной системе.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует осуществить запуск во вторник с помощью новой японской ракеты-носителя H3.

Ясухиро Кавакацу, руководитель проекта Martian Moons eXploration (MMX), отметил, что образцы с Фобоса предоставят важные данные для оценки возможности использования этого спутника в качестве базы для будущей пилотируемой экспедиции на Марс. США, Китай и другие страны планируют отправить астронавтов на Красную планету.

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«Несмотря на их потенциальную значимость, спутники Марса до сих пор не были детально исследованы, — говорит Кавакацу. — Их называют важнейшими „непокоренными вершинами“ в Солнечной системе».

Япония возглавляет эту международную миссию, в которой также участвуют NASA и космические агентства других стран, предоставляющие оборудование и обеспечивающие связь.

Начиная с 1960-х годов к Марсу были отправлены десятки миссий, однако его спутники по-прежнему в основном остаются загадкой. Несколько попыток России осуществить посадку на Фобос (в частности, миссия 2011 года) завершились неудачей.

Названия Фобос и Деймос происходят от имен персонажей древнегреческих мифов — олицетворений страха и ужаса, сыновей бога войны Ареса (которому в римской мифологии соответствует Марс).

Ключевой вопрос заключается в том, как именно они образовались и из чего состоят. Некоторые ученые предполагают, что эти два небесных тела неправильной формы, покрытые кратерами, могут быть обломками, возникшими после столкновения крупного космического объекта с Марсом. Другие же считают, что эти спутники могут быть астероидами, прибывшими из других уголков космоса.

Представители JAXA убеждены, что образцы с Фобоса дадут ответы на эти вопросы. «Анализ образцов грунта почти наверняка позволит нам прийти к определенному выводу», — утверждает Киеси Курамото, главный научный руководитель миссии.

Добавим

Ученые решили собрать образцы с Фобоса прежде всего потому, что этот спутник расположен ближе к Марсу, чем Деймос, а значит, может содержать больше информации о планете. По словам представителей JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований), ожидается, что около 0,1% материала, собранного на Фобосе, будет составлять вещество, попавшее туда с Марса.

Диаметр Фобоса в самой широкой части составляет около 27 км; он вращается вокруг Марса на расстоянии примерно 6000 км, совершая полный оборот трижды в сутки.

По словам Курамото, образцы с Фобоса также могут пролить свет на происхождение Деймоса, поскольку считается, что оба спутника имеют общее происхождение. Миссия предусматривает пролет мимо Деймоса для проведения наблюдений.

Путь к «красной планете» будет длительным: в ближайшей точке она находится на расстоянии 55 млн км от Земли. Как отметил Кавакацу, фактическое расстояние полета составит 500–600 млн км.

После запуска с помощью ракеты-носителя H3 космический аппарат достигнет окрестностей Марса примерно в августе 2027 года. В течение следующих трех лет он будет находиться вблизи Фобоса, собирая данные и образцы, после чего в 2031 году вернется на Землю.

Аппарат MMX состоит из трех модулей: двигательного, исследовательского и модуля возвращения. На Землю с образцами вернется только третий модуль.

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На борту аппарата разместятся 13 научных инструментов. Среди них — разработанный совместно Францией и Германией ровер, который высадится на поверхность спутника; устройство NASA для отбора образцов; инструмент для измерения гамма-излучения; а также оборудование Европейского космического агентства для связи в глубоком космосе. Кроме того, японский детектор радиации будет собирать данные, которые могут пригодиться для будущих пилотируемых миссий на Марс.

Первым на поверхность Фобоса должен высадиться франко-германский ровер «Идефикс» (Idefix). Во время своей 100-дневной миссии (запланированной примерно на 2029 год) он будет исследовать поверхность, чтобы помочь в дальнейшем отборе грунта японским аппаратом. На основе топографических данных, полученных от ровера, будет выбран относительно ровный и гладкий участок для посадки. После приземления миссии MMX учёные JAXA планируют собрать не менее 10 г грунта с поверхности спутника, осуществив два забора образцов с помощью американских и японских технологий.

Устройство NASA использует газ под давлением, чтобы поднять поверхностную пыль и переместить её в контейнер, тогда как японский метод предусматривает бурение для получения образцов с глубины около 2 см. Во время первой попытки аппарат MMX соберёт образцы как с поверхности, так и с глубины, а во время второй посадки возьмёт дополнительные пробы из подповерхностного слоя.

По словам учёных, сбор образцов с нескольких различных участков повышает вероятность обнаружения следов, которые могут свидетельствовать о существовании микробной жизни на Марсе в прошлом.

Посадка на покрытый кратерами спутник, гравитация которого составляет лишь две тысячные от земной, — чрезвычайно сложная задача. Чтобы минимизировать подпрыгивание аппарата в момент касания поверхности, исследовательский модуль MMX оснащён четырёхопорным шасси с амортизационной системой.

Как сообщают в JAXA, аппарат имеет колёса, способные обеспечить сцепление с поверхностью в условиях слабой гравитации; они также позволяют аппарату вернуться в рабочее положение, если он опрокинется, и двигаться «со скоростью улитки».

Собранные образцы поместят в теплозащитную капсулу, разработанную так, чтобы она выдержала прохождение через атмосферу Земли. Ожидается, что модуль приземлится в Австралии, после чего его доставят в Японию.