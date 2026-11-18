3 людини постраждали внаслідок ворожої атаки БпЛА на Чугуїв Харківської області. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що зафіксовано два влучання безпілотників у 9-поверховий житловий будинок.

Унаслідок ударів частково зруйновано конструкції будівлі та сходову клітину між 6-м і 7-м поверхами. Співробітники ДСНС врятували з верхніх поверхів 5 людей - йдеться у повідомленні.

У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару пошкоджено два автомобілі.

"За попередньою інформацією, ворожий "прильот" - по багатоквартирному житловому будинку та відділенню пошти. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо

Раніше цього місяця внаслідок ворожого обстрілу завдано удар по центральній частині міста Балаклія на Харківщині. Троє людей зазнали поранень.

Кількість загиблих у Чугуєві зросла до чотирьох після російської атаки