У Чугуєві дрони влучили у 9-поверхівку: троє поранених
Київ • УНН
У Чугуєві зафіксували два влучання БпЛА в житловий будинок. Постраждали троє людей, рятувальники евакуювали п’ятьох мешканців.
3 людини постраждали внаслідок ворожої атаки БпЛА на Чугуїв Харківської області. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
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Зазначається, що зафіксовано два влучання безпілотників у 9-поверховий житловий будинок.
Унаслідок ударів частково зруйновано конструкції будівлі та сходову клітину між 6-м і 7-м поверхами. Співробітники ДСНС врятували з верхніх поверхів 5 людей
У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару пошкоджено два автомобілі.
"За попередньою інформацією, ворожий "прильот" - по багатоквартирному житловому будинку та відділенню пошти. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - зазначив Синєгубов.
Нагадаємо
Раніше цього місяця внаслідок ворожого обстрілу завдано удар по центральній частині міста Балаклія на Харківщині. Троє людей зазнали поранень.
Кількість загиблих у Чугуєві зросла до чотирьох після російської атаки09.06.26, 05:18 • 4509 переглядiв