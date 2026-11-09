Обстріл Балаклії: троє постраждалих, пошкоджені будинки й заклад культури

Внаслідок ворожого обстрілу завдано удар по центральній частині міста Балаклія на Харківщині. Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, інформує УНН.

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За його словами, відомо про трьох постраждалих людей: один чоловік отримав осколкові поранення - його госпіталізовано, медики надають йому усю необхідну допомогу.

Дві дівчини отримали гостру реакцію на стрес - їм на місці одразу була надана належна медична допомога - розповів Карабанов.

Він додав, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та заклад культури, зокрема пошкоджено скління вікон.

Нагадаємо

Ворог 5 листопада завдав авіаудар по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки зазнали руйнувань та пошкоджень два багатоквартирні та близько десяти приватних житлових будинків. Окрім цього, пошкоджені електромережі, що призвело до знеструмлення значної частини абонентів.

Дві атаки російських дронів на Балаклію забрали життя 4 людей, ще 4 постраждали