Обстріл Балаклії: троє постраждалих, пошкоджені будинки й заклад культури

$45.4451.04
ukenru
00:51 • 4742 перегляди
Рубіо назвав гарантії безпеки головною темою переговорів в Абу-Дабі
21:14 • 12274 перегляди
Ворог завдав ударів по шести районах Дніпропетровщини: двоє загиблихPhoto
8 листопада, 16:19 • 22715 перегляди
росіяни посилили військову присутність в Олешках під прикриттям гуманітарної операції - Зеленський
8 листопада, 12:04 • 29638 перегляди
Поразка Трампа на виборах може змінити перебіг мирних переговорів щодо України - WP
8 листопада, 10:59 • 33247 перегляди
рф посилює удари по економіці України напередодні переговорів: яку тактику обрав кремль
Ексклюзив
8 листопада, 09:28 • 31523 перегляди
Астропрогноз на 9–15 листопада: зміни у владі, нові можливості та важливі рішення для всіх знаків зодіаку
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 47634 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
8 листопада, 05:20 • 40626 перегляди
Ердоган і Трамп обговорили дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні
7 листопада, 23:19 • 56278 перегляди
Кінець епохи Нетаньягу: президент Ізраїлю доручив Гаді Айзенкоту сформувати уряд
7 листопада, 22:21 • 43274 перегляди
У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
У Житомирі школи переведуть на дистанційне навчання через відсутність тепла8 листопада, 16:38 • 4490 перегляди
Ворог атакував Харків - є постраждалий, пошкоджено техніку ДСНСPhoto8 листопада, 17:26 • 5154 перегляди
В Амстердамі 200 тисяч людей вийшли на протест проти політики уряду Нідерландів щодо ІзраїлюPhoto8 листопада, 18:37 • 7764 перегляди
В Україні 9 листопада запровадять відключення світла до чотирьох черг8 листопада, 19:40 • 4268 перегляди
Молдова ввела в експлуатацію лінію електропередачі з Румунії в обхід Придністров’я8 листопада, 20:21 • 4046 перегляди
Публікації
Осіннє підживлення саду: які добрива потрібно внести у ґрунт, щоб отримати щедрий урожай наступного року8 листопада, 11:27 • 26908 перегляди
Користь гранату для організму та чи можна їсти кісточки: пояснює дієтологиня
Ексклюзив
8 листопада, 08:32 • 47634 перегляди
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 71080 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 99153 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 72729 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Марко Рубіо
Гакім Джеффріс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Абу-Дабі
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 32591 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 35016 перегляди
Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охоронуVideo7 листопада, 08:57 • 40714 перегляди
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 42260 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 39727 перегляди
Актуальне
Опалення
Шахед-136
Техніка
Х-59
Starlink

Обстріл Балаклії: троє постраждалих, пошкоджені будинки й заклад культури

Київ • УНН

 • 288 перегляди

російський обстріл центральної частини Балаклії поранив чоловіка та спричинив стресову реакцію у двох дівчат. Пошкоджено будинки й заклад культури.

Обстріл Балаклії: троє постраждалих, пошкоджені будинки й заклад культури

Внаслідок ворожого обстрілу завдано удар по центральній частині міста Балаклія на Харківщині. Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, відомо про трьох постраждалих людей: один чоловік отримав осколкові поранення - його госпіталізовано, медики надають йому усю необхідну допомогу.

Дві дівчини отримали гостру реакцію на стрес - їм на місці одразу була надана належна медична допомога

- розповів Карабанов.

Він додав, що внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та заклад культури, зокрема пошкоджено скління вікон.

Нагадаємо

Ворог 5 листопада завдав авіаудар по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки зазнали руйнувань та пошкоджень два багатоквартирні та близько десяти приватних житлових будинків. Окрім цього, пошкоджені електромережі, що призвело до знеструмлення значної частини абонентів.

Дві атаки російських дронів на Балаклію забрали життя 4 людей, ще 4 постраждали19.09.26, 09:46 • 3231 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Вибухи
Війна в Україні
Харківська область
Балаклія