Обстрел Балаклеи: трое пострадавших, повреждены дома и учреждение культуры
Киев • УНН
Российский обстрел центральной части Балаклеи ранил мужчину и вызвал стрессовую реакцию у двух девушек. Повреждены дома и учреждение культуры.
В результате вражеского обстрела нанесён удар по центральной части города Балаклея в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов, информирует УНН.
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По его словам, известно о трёх пострадавших: один мужчина получил осколочные ранения — его госпитализировали, медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Две девушки получили острую реакцию на стресс — им на месте сразу была оказана надлежащая медицинская помощь
Он добавил, что в результате обстрела повреждены многоквартирные жилые дома и учреждение культуры, в частности повреждено остекление окон.
Напомним
Враг 5 ноября нанёс авиаудар по городу Изюм в Харьковской области. В результате атаки разрушениям и повреждениям подверглись два многоквартирных и около десяти частных жилых домов. Кроме того, повреждены электросети, что привело к обесточиванию значительной части абонентов.
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