Обстрел Балаклеи: трое пострадавших, повреждены дома и учреждение культуры

В результате вражеского обстрела нанесён удар по центральной части города Балаклея в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов, информирует УНН.

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По его словам, известно о трёх пострадавших: один мужчина получил осколочные ранения — его госпитализировали, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Две девушки получили острую реакцию на стресс — им на месте сразу была оказана надлежащая медицинская помощь — рассказал Карабанов.

Он добавил, что в результате обстрела повреждены многоквартирные жилые дома и учреждение культуры, в частности повреждено остекление окон.

Напомним

Враг 5 ноября нанёс авиаудар по городу Изюм в Харьковской области. В результате атаки разрушениям и повреждениям подверглись два многоквартирных и около десяти частных жилых домов. Кроме того, повреждены электросети, что привело к обесточиванию значительной части абонентов.

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