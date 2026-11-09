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Обстрел Балаклеи: трое пострадавших, повреждены дома и учреждение культуры

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Российский обстрел центральной части Балаклеи ранил мужчину и вызвал стрессовую реакцию у двух девушек. Повреждены дома и учреждение культуры.

Обстрел Балаклеи: трое пострадавших, повреждены дома и учреждение культуры

В результате вражеского обстрела нанесён удар по центральной части города Балаклея в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов, информирует УНН.

Подробности

По его словам, известно о трёх пострадавших: один мужчина получил осколочные ранения — его госпитализировали, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Две девушки получили острую реакцию на стресс — им на месте сразу была оказана надлежащая медицинская помощь

— рассказал Карабанов.

Он добавил, что в результате обстрела повреждены многоквартирные жилые дома и учреждение культуры, в частности повреждено остекление окон.

Напомним

Враг 5 ноября нанёс авиаудар по городу Изюм в Харьковской области. В результате атаки разрушениям и повреждениям подверглись два многоквартирных и около десяти частных жилых домов. Кроме того, повреждены электросети, что привело к обесточиванию значительной части абонентов.

Две атаки российских дронов на Балаклею унесли жизни 4 человек, еще 4 пострадали19.09.26, 09:46 • 3229 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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