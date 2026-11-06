росіяни вдарили КАБами по Ізюму: пошкоджені будинки, є постраждалі

Ворог ввечері у четвер, 5 листопада, завдав авіаудар по місту Ізюм на Харківщині. Про це повідомляє Ізюмська МВА, інформує УНН.

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Зазначається, що росіяни попередньо застосували керовані авіабомби. Влучання зафіксовані в центральній та південній частинах міста.

Внаслідок атаки зазнали руйнувань та пошкоджень орієнтовно два багатоквартирних та близько десяти приватних житлових будинків. Окрім цього, пошкоджені електромережі, що призвело до знеструмлення значної частини абонентів та споживачів м. Ізюм. Наразі відомо про 2 постраждалі особи, їм надається необхідна медична допомога - розповіли в МВА.

Нагадаємо

29 жовтня росіяни скинули КАБ на 5-поверхову будівлю в Ізюмі Харківської області. Внаслідок атаки постраждало 9 людей.

Внаслідок російського обстрілу Ізюма поранено 5 людей, серед них 16-річна дівчина - ОВА