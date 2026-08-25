Внаслідок російського обстрілу Ізюма поранено 5 людей, серед них 16-річна дівчина - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок денного обстрілу Ізюма поранені п’ятеро людей, зокрема 16-річна дівчина. Ще п’ятеро, серед них 11-річна дівчинка, пережили стрес.
російські війська вдень обстріляли Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки п’ятеро людей отримали поранення, а ще п’ятеро отримали гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих є діти. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.
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Сьогодні вдень окупанти обстріляли Ізюм. Внаслідок цієї атаки 5 людей зазнали поранень, зокрема 16-річна дівчина
За його словами, ще 5 людей отримали гостру реакцію на стрес, серед них була й 11-річна дівчинка.
Наразі медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.
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