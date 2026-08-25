У Києві через нічну атаку рф є постраждала
Київ • УНН
У Голосіївському районі уламки російського БпЛА влучили в багатоповерхівку. Пораненій жінці медики надали амбулаторну допомогу.
У Києві внаслідок атаки рф є постраждала людина, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.
У Голосіївському районі, де уламки ворожого БпЛА влучили в багатоповерхівку, постраждала одна людина
Медики, з його слів, надали допомогу пораненій жінці амбулаторно.
рф атакувала Київ реактивними БпЛА "Бандероль", пошкоджено багатоповерхівку25.08.26, 01:16 • 6540 переглядiв
За даними ДСНС, внаслідок російської атаки пошкоджень зазнала багатоповерхівка у Києві, у Голосіївському районі. Через обстріл рф пошкоджена одна з квартир на 14-му поверсі без послідуючого горіння.