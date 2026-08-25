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У Києві через нічну атаку рф є постраждала

Київ • УНН

 • 1962 перегляди

У Голосіївському районі уламки російського БпЛА влучили в багатоповерхівку. Пораненій жінці медики надали амбулаторну допомогу.

У Києві через нічну атаку рф є постраждала

У Києві внаслідок атаки рф є постраждала людина, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

У Голосіївському районі, де уламки ворожого БпЛА влучили в багатоповерхівку, постраждала одна людина

- сказав мер.

Медики, з його слів, надали допомогу пораненій жінці амбулаторно.

рф атакувала Київ реактивними БпЛА "Бандероль", пошкоджено багатоповерхівку25.08.26, 01:16 • 6540 переглядiв

За даними ДСНС, внаслідок російської атаки пошкоджень зазнала багатоповерхівка у Києві, у Голосіївському районі. Через обстріл рф пошкоджена одна з квартир на 14-му поверсі без послідуючого горіння. 

Юлія Шрамко

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