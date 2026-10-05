Трамп вирішить, чи вводити "пекельні" санкції проти росії після оцінки наслідків – глава Міненерго США

Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення щодо запровадження жорстких санкцій проти країн, які продовжують купувати російські енергоресурси, після оцінки можливих наслідків такого кроку. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, пише УНН.

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Йдеться про так звані "пекельні" санкції, які передусім можуть торкнутися Китаю та Індії – великих покупців російських енергоресурсів.

За словами Райта, перед ухваленням рішення американський президент має оцінити всі потенційні наслідки та компроміси.

Трамп може тягнути з рішенням до останнього

Глава Міненерго зазначив, що Трамп зазвичай не поспішає з подібними рішеннями та залишає собі час для оцінки всіх можливих варіантів.

За його словами, президент США може відкласти остаточне рішення "до останнього моменту", щоб зважити всі "за" і "проти" запровадження нових обмежень.

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