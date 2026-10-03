Зеленський попросив Трампа про санкції проти компаній рф та Китаю через аналог Starlink - FT

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернувся до свого американського колеги Дональда Трампа з проханням запровадити санкції проти компаній, причетних до розробки "Рассвету". Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа з проханням запровадити санкції проти російських та китайських компаній, які, за словами Президента України, причетні до розробки мережі супутників, що конкурує зі Starlink Ілона Маска, повідомив журналіст FT Крістофер Міллер у X.

Зеленський сказав, що він "кілька разів" просив Трампа, щоб його адміністрація запровадила санкції проти причетних організацій, зокрема минулої зустрічі в Нью-Йорку.

Він повідомив, що Китай працює з росією над цією технологією, і що "Рассвет" може стати робочою до "кінця року, починаючи з наступного року".

Україна закликала США ввести санкції за підтримку мережі "Рассвет" - російського аналога Starlink