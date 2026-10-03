Зеленський попросив Трампа про санкції проти компаній рф та Китаю через аналог Starlink - FT
Київ • УНН
Зеленський заявив, що кілька разів просив Трампа запровадити санкції проти компаній, які розробляють «Рассвет». За його словами, мережа може запрацювати до кінця року.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернувся до свого американського колеги Дональда Трампа з проханням запровадити санкції проти компаній, причетних до розробки "Рассвету". Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
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Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа з проханням запровадити санкції проти російських та китайських компаній, які, за словами Президента України, причетні до розробки мережі супутників, що конкурує зі Starlink Ілона Маска, повідомив журналіст FT Крістофер Міллер у X.
Зеленський сказав, що він "кілька разів" просив Трампа, щоб його адміністрація запровадила санкції проти причетних організацій, зокрема минулої зустрічі в Нью-Йорку.
Він повідомив, що Китай працює з росією над цією технологією, і що "Рассвет" може стати робочою до "кінця року, починаючи з наступного року".
Україна закликала США ввести санкції за підтримку мережі "Рассвет" - російського аналога Starlink01.10.26, 17:07 • 5818 переглядiв