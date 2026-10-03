Зеленский попросил Трампа о санкциях против компаний рф и Китая из-за аналога Starlink - FT

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой ввести санкции против компаний, причастных к разработке "Рассвета". Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой ввести санкции против российских и китайских компаний, которые, по словам Президента Украины, причастны к разработке сети спутников, конкурирующей со Starlink Илона Маска, сообщил журналист FT Кристофер Миллер в X.

Зеленский сказал, что он "несколько раз" просил Трампа, чтобы его администрация ввела санкции против причастных организаций, в частности на прошлой встрече в Нью-Йорке.

Он сообщил, что Китай работает с россией над этой технологией и что "Рассвет" может стать рабочей к "концу года, начиная со следующего года".

Украина призвала США ввести санкции за поддержку сети "Рассвет" - российского аналога Starlink