Зеленский попросил Трампа о санкциях против компаний рф и Китая из-за аналога Starlink - FT
Киев • УНН
Зеленский заявил, что несколько раз просил Трампа ввести санкции против компаний, разрабатывающих «Рассвет». По его словам, сеть может заработать до конца года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой ввести санкции против компаний, причастных к разработке "Рассвета". Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой ввести санкции против российских и китайских компаний, которые, по словам Президента Украины, причастны к разработке сети спутников, конкурирующей со Starlink Илона Маска, сообщил журналист FT Кристофер Миллер в X.
Зеленский сказал, что он "несколько раз" просил Трампа, чтобы его администрация ввела санкции против причастных организаций, в частности на прошлой встрече в Нью-Йорке.
Он сообщил, что Китай работает с россией над этой технологией и что "Рассвет" может стать рабочей к "концу года, начиная со следующего года".
Украина призвала США ввести санкции за поддержку сети "Рассвет" - российского аналога Starlink01.10.26, 17:07 • 5794 просмотра