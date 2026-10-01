Украина призвала США ввести санкции за поддержку сети "Рассвет" - российского аналога Starlink

Украина призывает Соединённые Штаты ввести санкции против нескольких российских организаций, которые, по её данным, помогают развивать московскую сеть спутников "Рассвет" — национальную альтернативу Starlink от SpaceX. Об этом 30 сентября заявил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Сеник сообщил, что россия быстро расширяет сеть спутников "Рассвет", заявив, что её цель — начать работу в 2027 году — будет представлять серьёзные риски для Украины.

"Если они запустят "Рассвет" до конца 2026 года, они смогут поражать украинские цели в режиме реального времени на нашей территории", — сказал Сеник, добавив, что поделится с правительством США и Конгрессом подробностями о компаниях и лицах, содействующих развитию "Рассвета".

"Если эти организации не будут подвергнуты санкциям, это фактически сделает эту программу возможной для россии, и это изменит правила игры", — сказал Сеник.

Он также подчеркнул острую потребность Украины примерно в 300 дополнительных ракетах-перехватчиках Patriot до зимы, заявив, что россия производит более 100 баллистических ракет в месяц.

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Министерство финансов США не прокомментировало настойчивые требования Украины о введении новых санкций.

россия планирует начать эксплуатацию "Рассвета", уменьшенной версии системы Starlink Илона Маска, в 2027 году, заявил в июне Алексей Шелобков, генеральный директор Iks Holding — компании, разрабатывающей этот сервис. Компания запустила свои первые 16 низкоорбитальных спутников в марте и планирует достичь 900 спутников в течение нескольких лет.

В настоящее время у SpaceX на орбите находится более 10 000 спутников. Starlink запрещён в россии, а использование его оборудования влечёт за собой штрафы.

Западные страны нацелились на инфраструктуру, стоящую за космическими коммуникационными усилиями россии, однако пробелы остаются. Киев оказывает давление на Вашингтон, чтобы расширить санкции против более широкой группы российских компаний и физических лиц, пишет издание.

Украина настаивала на доступе к расширенному покрытию спутникового интернета Starlink, чтобы иметь возможность наносить удары по российским пусковым установкам баллистических ракет, расположенным на территории россии; эту позицию на прошлой неделе поддержал президент Финляндии Александр Стубб.

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Сеник также задался вопросом об отсутствии реакции США, когда российские удары поразили американские компании в Украине.

"Вашингтон хранил молчание, когда речь шла о сигналах для москвы после того, как американские компании в Украине пострадали, а чиновники даже неохотно называли пострадавшие компании", — сказал он.

На прошлой неделе Сеник опубликовал подробности об американских компаниях, пострадавших от российских ракет в Украине, включая офисы Boeing, Flex и Bunge. В сентябре также был поражён объект Coca-Cola в Киевской области, а также логистический объект, обслуживающий McDonald's, сообщил он в своём посте в X.

"Это не случайность: россия знает, что делает, атакуя обычные предприятия, работающие в Украине, которые поддерживаются американскими инвестициями и обслуживают гражданские нужды", — написал он.

"В то время как россию необходимо лишить возможности причинять новые смерти и разрушения с помощью жёстких санкций, Украина должна обладать достаточными возможностями противовоздушной обороны, чтобы защищать себя, а также обеспечивать безопасность американских предприятий, работающих и инвестирующих в Украине", — указал дипломат.

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