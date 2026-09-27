Patriot, Starlink и Starshield: Буданов объяснил, что нужно Украине для противодействия российским атакам

В Украине возникла критическая потребность в ракетах для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые остаются одним из ключевых средств защиты от российских ракетных атак. Об этом руководитель ОП Кирилл Буданов заявил в интервью Newsforce, передает УНН.

Детали

По его словам, вопрос пополнения запасов боеприпасов для систем ПВО остается актуальным на фоне интенсивного применения россией ракет различных типов.

Кроме средств ПВО, по словам Буданова, Украина чрезвычайно заинтересована в расширении доступа к спутниковым возможностям Starlink и Starshield. Речь идет не только об обеспечении стабильной связи, но и о более широком спектре технологий, необходимых для ведения современной войны.

В то же время Буданов подчеркнул, что имеющихся у Украины спутниковых возможностей недостаточно для выполнения всего спектра задач, возникающих при противодействии российским атакам.

На данный момент доступа, который у нас есть, недостаточно. Нам нужны расширенные возможности - необходимо большее покрытие - отметил он.

По его словам, расширение таких возможностей необходимо, в частности, для более эффективного противодействия российским ударам и поражения ракетных комплексов, из которых россия атакует территорию Украины.

Контекст

Поставка ракет для Patriot и других американских систем ПВО, в частности, осуществляется в рамках международных механизмов поддержки Украины. В начале 2026 года в Верховной Раде сообщали, что в течение 2025 года Украина получила от партнеров 23 системы ПВО большой и средней дальности и около 11 тысяч ракет для различных комплексов, а украинскую противовоздушную оборону дополнительно усилили четырьмя системами Patriot.

Дополнительно

Starshield - это разработанная SpaceX система для правительственных и безопасностных нужд, основанная на технологиях Starlink. Компания официально называет среди ее основных направлений защищенную глобальную спутниковую связь, наблюдение за Землей и возможность размещения специализированной полезной нагрузки на спутниках. Для работы с чувствительными данными в Starshield также предусмотрены дополнительные криптографические средства защиты.

Украина уже широко использует спутниковую связь Starlink для нужд сил безопасности и обороны. В мае 2026 года правительство отдельно урегулировало закупку услуг спутниковой широкополосной связи для оборонного сектора, предусмотрев возможность долгосрочной оплаты таких услуг и централизованного администрирования трафика Министерством обороны.

Напомним

Несколько ранее мировые СМИ писали о том, что президент США Дональд Трамп не подтвердил слова украинского лидера Владимира Зеленского о разрешении Украине производить ракеты для Patriot.