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Нефть подешевела на 1% - какой прогноз цен

Киев • УНН

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Brent снизился до 96,92 доллара, WTI — до 89,18 доллара за баррель. Экспорт из Персидского залива восстанавливается, а запасы США выросли.

Нефть подешевела на 1% - какой прогноз цен

Цены на нефть упали на 1% в четверг, 1 октября. Это произошло на фоне того, как восстановление экспорта нефти из стран Персидского залива и неожиданное увеличение запасов в США ослабили опасения по поводу поставок, тогда как инвесторы оценивают возобновление дипломатических усилий США и Ирана по прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,1%, до 96,92 доллара за баррель, к 04:20 по Гринвичу (07:20 по киевскому времени), а цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 1,4%, до 89,18 доллара за баррель.

Оба бенчмарка выросли примерно на 1 доллар за баррель в среду. Brent зафиксировала месячный рост примерно на 14% в сентябре, что является наибольшим показателем с июля, тогда как цена на WTI выросла примерно на 5% за месяц.

Каков прогноз цен на нефть

"Краткосрочный прогноз цен на нефть остается негативным, поскольку восстановление поставок из региона Персидского залива, возобновление экспорта Саудовской Аравии через Янбу и накопление запасов в США ослабляют опасения по поводу поставок", – сказал Сугандха Сачдева, основатель исследовательской фирмы SS WealthStreet из Нью-Дели.

Саудовская Аравия возобновила загрузку нефтяных танкеров в Янбу, сообщило агентство Reuters во вторник, после предварительного восстановления работы своего трубопровода "Восток-Запад" (East-West).

Тем временем запасы нефти в США выросли на 922 000 баррелей, до 427,3 миллиона баррелей, за неделю, завершившуюся 25 сентября, сообщило Управление энергетической информации, по сравнению с ожиданиями опроса Reuters относительно объема в 264 000 баррелей.

"Возобновление дипломатического взаимодействия между США и Ираном может еще больше снизить геополитическую премию за риск, хотя прорыв остается неопределенным", – сказал Сачдева.

Иран заявил в среду, что получил ответ США на свое последнее предложение по возобновлению прекращения огня в Персидском заливе.

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения Axios и CNN, в которых со ссылкой на американских чиновников утверждалось о его готовности ослабить санкции против Ирана и вернуть замороженные иранские средства в обмен на "конкретные" шаги Тегерана в отношении его ядерной программы.

По оценкам Goldman Sachs, экспорт нефти из стран Персидского залива, включая "темный экспорт" с участием судов, работающих с выключенными транспондерами местоположения, восстановился до 23,3 миллиона баррелей в день за последнюю неделю, что соответствует среднему показателю за 2025 год, на фоне того, как экспорт удвоился в сентябре, говорится в записке во вторник.

Кроме того, страны – производители нефти ОПЕК+, вероятно, сохранят свои целевые показатели добычи нефти без изменений на ноябрь, когда встретятся в воскресенье, сообщили Reuters два источника, знакомые с этим вопросом.

рф в экспорте нефти пожинает плоды напряжённости на Ближнем Востоке, но есть нюанс - Bloomberg29.09.26, 16:36 • 4352 просмотра

Юлия Шрамко

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