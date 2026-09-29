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рф в экспорте нефти пожинает плоды напряжённости на Ближнем Востоке, но есть нюанс - Bloomberg

Киев • УНН

 • 238 просмотра

За четыре недели российский экспорт нефти вырос до 3,71 млн баррелей в сутки. Стоимость поставок достигла почти максимума с начала вторжения.

рф в экспорте нефти пожинает плоды напряжённости на Ближнем Востоке, но есть нюанс - Bloomberg

россия отгрузила наибольшее количество нефти за полтора месяца, а скачок цен поднял стоимость этих партий почти до самого высокого уровня с начала вторжения рф в Украину в 2022 году. Но выгоды для кремля нивелируются его запретом на продажу дизельного топлива за границу. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

За четыре недели по 27 сентября объемы зарубежных поставок нефти выросли до 3,71 млн баррелей в сутки, согласно данным о движении танкеров, собранным Bloomberg. Это самый высокий показатель с начала августа.

В то же время средние цены на нефть ключевых сортов Urals и ESPO за четыре недели достигли самого высокого уровня более чем за три месяца на фоне перебоев с поставками нефти из Саудовской Аравии из-за ремонта ключевого нефтепровода, подвергшегося атаке в начале месяца.

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россия, пишет издание, "пожинает плоды напряженности на Ближнем Востоке, на фоне того как увеличение поставок нефти в сочетании с ростом цен на нефть пополняет военный фонд москвы" для войны рф против Украины. Приток за последние четыре недели был немного меньше рекордного, установленного в начале мая, пишет издание.

Однако средства от продажи нефти — это лишь часть истории, и, вероятно, они частично компенсируются спадом поставок нефтепродуктов, отмечает издание. Хотя россия повысила свой прогноз экспорта нефти на 2026 год примерно на 150 000 баррелей в сутки, она сократила прогноз поставок нефтепродуктов примерно на 500 000 баррелей в сутки.

Удары беспилотников продолжают выводить из строя российские нефтеперерабатывающие заводы. Это вынуждает москву перенаправлять нефть, которую нельзя переработать внутри страны, на экспорт, что увеличивает объемы поставок, пишет издание. Однако дефицит основных видов топлива вынудил кремль приостановить зарубежные продажи большей части дизельного топлива, объем которых до усиления ударов в среднем составлял около 1 миллиона баррелей в день. Ожидается, что этот запрет будет продлен до октября.

Отгрузки нефти рф

За неделю по 27 сентября около 37 танкеров отгрузили 27,9 миллиона баррелей российской нефти, как свидетельствуют данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов. Этот объем можно сравнить с 24,99 миллиона баррелей на 32 судах на предыдущей неделе.

Операции по погрузке в Новороссийске возобновились, но некоторые танкеры проводят у причалов гораздо больше времени, чем обычно, как свидетельствуют спутниковые снимки, полученные Bloomberg.

Недельные поставки могут быть нестабильными, на них влияют погода, ремонтные работы, санкции, военная активность и время отправления.

За неделю из Новороссийска была осуществлена одна поставка казахстанской нефти марки Kebco. москва в этом месяце перенаправила все поставки казахстанской нефти через черноморский порт, высвободив тем самым больше мощностей для собственных запасов в Усть-Луге на Балтике, которая считается более безопасной, пишет издание.

Объем российской нефти на борту судов снова увеличился на прошлой неделе, отражая рост поставок. Суда, перевозящие арктическую нефть в Китай, обычно перегружают свои грузы на другие суда. Эти перегрузки обычно происходят восточнее Сингапура с судов, следующих через Красное море, и возле Находки или Зарубино для судов, идущих Северным морским путем. Большинство партий Sokol также перегружается, обычно в бухте Козьмино. Эти погрузки могут вызывать задержки, увеличивая количество нефти в море.

Стоимость экспорта

В среднем за четыре недели валовая стоимость экспорта москвы выросла до 2,39 млрд долларов в неделю за 28 дней по 27 сентября, что на 290 млн долларов в неделю больше, чем за период по 20 сентября, и является самым высоким показателем за период с 24 мая. Рост обусловлен сочетанием повышения цен на основные сорта российской нефти и умеренного увеличения объемов поставок, указывает издание.

В недельном исчислении стоимость экспорта подскочила примерно на 180 млн долларов, при этом увеличение поставок более чем компенсировало падение цен на нефть марки Urals, которые сравнялись с мировыми показателями. Недельная стоимость составила 2,75 млрд долларов, что является самым высоким показателем с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Поставки по направлениям

"Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями российской нефти со значительным отрывом", пишет издание. Однако определить конечный пункт назначения для отдельных грузов не всегда удается до тех пор, пока они не пройдут значительную часть пути, поэтому многие последние партии грузов, перевозимых танкерами, с указанием промежуточных пунктов назначения, таких как Суэц или Порт-Судан, обозначены как "Неизвестная Азия".

Объемы поставок российской нефти азиатским покупателям, включая те, которые не имеют конечного пункта назначения, выросли до 3,61 млн баррелей в сутки за 28 дней до 27 сентября по сравнению с 3,4 млн баррелей за аналогичный период до 20 сентября.

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Юлия Шрамко

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